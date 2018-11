Présidentielle 2019 : L’AFP et Bss investissent Macky SALL et lui font des suggestions

Présidentielle 2019 : L’AFP et Bss investissent Macky SALL et lui font des...

Ferloo.com- L’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a tenu sa Convention d’investiture ce mardi dont le thème est ” DE LA RECONSTRUCTION A l’EMERGENCE pour la réélection du Président Macky SALL, le 24 Février 2019″. Dans sa résolution finale Moustapha Niasse et ses camarades ainsi que ses alliés de Benno Siggil Senegal investissent Macky Sall à la présidentielle de février 2019. Lire leur résolution finale !

RESOLUTION FINALE

Ce jour 27 novembre 2018, des milliers de délégués provenant des 45 départements, des 14 régions et de la Diaspora se sont réunis, à Dakar, pour la Convention nationale d’investiture de l’Alliance des Forces de Progrès qui avait pour thème “DE LA RECONSTRUCTION A L’EMERGENCE, pour la réélection du Président Macky SALL, le 24 Février 2019”. Cette Convention d’investiture a été pour l’AFP, un moment d’intense communion avec le Secrétaire général Moustapha Niasse mais aussi d’analyse, d’introspection et de prospective sur la situation politique, économique et sociale du Sénégal.

L’AFP, après analyse des sous-thèmes « Bilan et perspectives du PSE », « Justice et équité dans la politique sociale du Président Macky SALL » et «Résultats d’un mandat placé sous le sceau de l’innovation : état des lieux » tire la résolution qui suit :

– CONSIDÉRANT les profondes mutations politiques, économiques et sociales qui traversent le Monde et, notamment, la volonté du Sénégal engagé, depuis la deuxième alternance en 2012 par le Président Macky SALL, dans l’œuvre de rétablissement des fondamentaux philosophiques et des valeurs morales sur lesquels notre « commun vouloir de vie commune » s’est édifié ; et, dans la construction d’un cadre performant de production économique et de reproduction sociale gage de la pérennité de la Nation sénégalaise ;

– CONSIDÉRANT la volonté du Président Macky SALL de relever le défi de réussir la transformation structurelle de notre économie, en vue de favoriser le renforcement de la compétitivité globale, une croissance économique forte, inclusive et durable ;

– CONSIDÉRANT le Plan Sénégal émergent (PSE), nouveau cadre de référence des politiques publiques visant à conduire le Sénégal sur la voie de l’émergence à l’horizon 2035;

– CONSIDÉRANT que la lutte contre les inégalités et les injustices sociales est au cœur du projet politique du Président de la République;

– CONSIDÉRANT la pertinence des trois axes stratégiques du PSE à savoir (i) la transformation structurelle des bases de l’économie, (ii) la promotion du capital humain, (iii) la bonne gouvernance et l’Etat de droit;

– CONSIDÉRANT la mobilisation d’importantes ressources financières pour l’équipement du monde rural et la maitrise de l’eau, le développement d’aménagements hydroagricoles dans la vallée du fleuve Sénégal et le bassin de l’Anambé ainsi que le déploiement des Domaines Agricoles Communautaires (DAC) dans toutes les régions du Sénégal, à travers divers projets et programmes dont, notamment, le Programme d’Urgence de Développement communautaire (PUDC) ; le Programme de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA), l’équipement et la modernisation des cités religieuses, la mise à niveau infrastructurelle des villes (PROMOVILLES) ;

– CONSIDÉRANT les réformes lancées dans le domaine social, l’allocation de bourses de sécurité familiale aux ménages les plus démunis, la carte d’égalité des chances en faveur des handicapés, la Couverture Maladie Universelle, la revalorisation des pensions de retraite, la gratuité de la césarienne, la gratuité de la dialyse, la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, l’amélioration des niveaux de revenu des travailleurs, entre autres ;

– CONSIDÉRANT l’attachement résolu du Président Macky Sall à la préservation du pouvoir d’achat des sénégalais qui s’est traduit par des baisses successives des prix des denrées de premières nécessité et des produits essentiels comme le gaz butane et le carburant ;

– CONSIDÉRANT en outre, les mesures de régulations prises pour contenir l’inflation au niveau le plus bas parmi les pays de L’UEMOA ;

– CONSIDÉRANT la politique de diversification des sources de progrès économique à travers le développement de nouveaux moteurs de croissance identifiés autour de l’agriculture et de l’agro-business, de l’habitat social, des mines et du tourisme, l’orientation de l’investissement vers les secteurs porteurs plus particulièrement vers les sous secteurs des activités extractives, de la fabrication de produits chimiques, des matériaux de construction, et de l’énergie qui, à terme, vont générer de l’emploi massif pour les jeunes et les femmes qui sont au centre des stratégies de capture du dividende démographique ;

– CONSIDÉRANT que les développements récents de l’environnement économique mondiale marquée par les tendances haussières du prix du baril de pétrole et les diverses convulsions de l’environnement résultant des effets du Changement climatique ont constitué quelques contraintes à la consolidation de la relance de l’économie nationale ;

– CONSIDÉRANT, malgré les impacts dirimants des facteurs exogènes de crise, que l’année 2018 se termine sur de bonnes perspectives, avec une croissance économique soutenue, dans un contexte de maîtrise de l’inflation et du déficit du compte courant de la balance des paiements et des finances publiques ;

– CONSIDÉRANT que dans la première phase des actions prioritaires du PSE (2014-2018), les 27 projets-phares et les 17 réformes qui sont mises en œuvre touchent tous les secteurs et donnent un nouveau visage à l’économie et à la société sénégalaise grâce à leur impact sur le taux de croissance et sur la redistribution équitable de la richesse nationale ;

– CONSIDÉRANT la nécessité de sécuriser les acquis de la démocratie et de garantir les équilibres sociaux et géostratégiques du Sénégal;

CONVAINCUE que la politique n’a de sens que si elle prend en charge, de façon effective, la problématique de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, tout en corrigeant équitablement les disparités économiques, sociales et spatiales à travers la promotion des ressources naturelles et des potentialités humaines, partout dans les terroirs qui composent le tissu national ; l’Alliance des Forces de Progrès, formation politique digne de ce nom, partie prenante de la coalition gouvernementale Benno Bokk Yaakaar :

– SUGGERE dans le cadre de la deuxième phase du PSE, en misant sur les acquis du PUDC et de tous les programmes dont l’urgence économique et sociale est déclarée, d’explorer toutes les potentialités et opportunités confirmées au Sénégal pour la promotion d’une large gamme de produits agricoles à forte valeur ajoutée répondant à la demande des marchés nationaux, sous régionaux et internationaux; il s’agit de faire de l’agriculture une filière moderne porteuse d’emplois et de revenus décents, plus performante pour les investisseurs privés nationaux et étrangers attirés par les avantages comparatifs de notre pays ;

– SUGGERE, tenant compte des difficultés de la politique d’Industrialisation par Substitution des Importations (ISI) initiée depuis l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, tenant compte des retours d’expérience de la Nouvelle Politique Industrielle (NPI) promue en 1986 sous l’égide du FMI et de la Banque mondiale et de la Politique de Redéploiement Industriel (PRI) mise en œuvre en juillet 2004, de poursuivre la modernisation de l’environnement industriel avec des réformes relatives, notamment, à l’environnement des affaires, l’énergie, l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises (PME) et industries (PMI) et le soutien du patronat national ;

– SUGGERE, dans le cadre de la phase 2 de l’Acte 3 de la décentralisation, de développer de “nouvelles ruralités” en appuyant les projets structurants des anciennes communautés rurales, notamment, l’implantation de PMEPMI de transformation des ressources locales dans les 552 communes (qui en présentent les aptitudes) en tant qu’outils de développement territorial relativement aux objectifs du PSE qui tendent à faire du Sénégal un Hub logistique et industriel;

– SUGGERE la consolidation de la réforme du climat des affaires, afin d’attirer plus d’Investissement direct (IDE), d’améliorer la compétitivité du Sénégal et sa croissance, car, bien qu’en progression constante, le rang du Sénégal au classement Doing Business de la Banque mondiale doit encore être amélioré, au regard des perspectives économiques qui se présentent avec la découverte du gaz et du pétrole; en effet, outre les problèmes résiduels relatifs à la fourniture en continu d’électricité (les coupures de 900 heures l’année, sous l’ancien régime avant 2012, sont passées à un peu moins de 90 heures, aujourd’hui), le rapport Doing Business de la Banque mondiale pointe les difficultés liées au transfert de la propriété foncière (la partie cadastrée du territoire restant limitée), au recouvrement des impôts du segment informel de l’économie, à la protection des investisseurs nationaux et étrangers et à l’exécution effective des contrats; les récentes mesures prises par l’Etat participent de cette réforme;

– FELICITE le gouvernement pour sa politique d’anticipation afin de préparer le Sénégal à la gouvernance de la rente pétrolière et gazière à partir de 2021/2022. L’AFP considère la création d’un écosystème équilibré, construit autour du triptyque : sécurité nationale, redistribution équitable des ressources générées et anticipation de chocs endogènes et exogènes est une nécessité tout autant que la poursuite du développement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ainsi que la transformation des produits gage d’un développement durable ;

– SUGGERE l’accroissement des ressources financières allouées à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée et au développement expérimental, facteurs de production et sources majeures de croissance économique, afin de permettre à notre pays d’aboutir à des découvertes brevetables et à des innovations propres comme la mise en œuvre de nouveaux procédés et la création de nouveaux produits au-delà de la duplication par mimétisme et par biomimétisme; à ce titre la création, à Diamniadio, d’un Institut dédié au Pétrole montre toute l’attention que l’Etat accorde à la question ;

– SUGGERE l’adaptation des politiques publiques portant sur l’emploi des jeunes à la formation professionnelle, d’où la nécessité de la réorientation d’une partie du financement de l’auto-emploi vers les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat ; –

SUGGERE bien que des progrès soient notés, le renforcement des droits des femmes de notre pays en supprimant, dans sa législation, les dispositions discriminatoires qui subsistent encore à l’endroit de ce segment majoritaire de sa population (52%);

– SUGGERE le renforcement de la politique de “gestion préventive” des risques multiformes encourus par nos compatriotes vivant à l’étranger. Certes, l’augmentation substantielle du Fonds d’appui aux investissements des sénégalais de l’extérieur, qui a été trouvé, en 2012, à 300 millions de Fr. CFA et porté à plus de 3 milliards de Fr CFA, en 2014 est fort appréciable mais par exemple, l’initiation d’un programme “un immigré, un toit” à Dakar et dans les régions d’origine qui génèrent le plus grand nombre de migrants pourrait participer à la requalification économique des terroirs des nouvelles communes pour un développement territorial inclusif.

En réaffirmant son adhésion à BSS et à BBY, l’AFP recommande à cette dernière de toujours cultiver le consensus afin d’en préserver les équilibres ;

L’AFP EXHORTE toutes ses structures et alliances, du Sénégal et de la Diaspora, à se mobiliser dans la perspective de l’élection présidentielle et à animer par des actions d’envergure la précampagne et la campagne électorale proprement dite pour une victoire nette et sans bavure du Président Macky SALLL.

En s’honorant d’être le premier parti politique du Sénégal dont la volonté d’investir le Président Macky SALL pour la conquête d’un second mandat, à la prochaine élection presidentielle, a été très tôt actée par son organe délibérant le plus approprié, à savoir le Bureau politique du 10 mars 2014, l’AFP félicite son Secrétaire général Moustapha NIASSE pour sa vision et l’engage à s’investir, comme à l’accoutumée, dans la campagne pour une victoire du candidat Macky SALL, au premier tour de l’élection présidentielle du 24 février 2019.

Par conséquent, en ce jour de grâce du mardi 27 novembre 2018, l’Alliance des Force de Progrès investit officiellement, debout et par acclamation, le Président Macky SALL candidat du parti à l’élection presidentielle du 24 février 2019.

Vive l’Alliance des Forces de Progrès

Vive BBY

Vive le Président Moustapha NIASSE

Vive le Président Macky SALL

Vive le Sénégal

Fait à Dakar, le 27 novembre 2018