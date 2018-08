Présidentielle 2019 : La LD investira Macky Sall lors de son 8ème Congrès prévu les 13 et 14 octobre prochains

Ferloo.com-La Ligue démocratique tiendra son 8ème congrès ordinaire les 13 et 14 octobre 2018 à Dakar autour du thème : « L’engagement politique au service de la construction d’une société de progrès et de justice sociale ». A l’occasion, elle investira le candidat de Bennoo Bokk Yaakaar; en l’occurrence Macky Sall.

Nicolas Ndiaye et ses camarades appellent déjà au renforcement de l’unité et de la cohésion de la LD ainsi que de la Coalition Bennoo Bok Yakaar et l’implication sans faille de tous les militants dans toutes les tâches politiques et organisationnelles du moment ; la collecte des parrainages des militants et des sympathisants du parti en faveur du candidat de la Coalition Bennoo Bok Yakaar et l’investiture du candidat de la Coalition Bennoo Bok Yakaar au 8ème congrès ordinaire du parti prévu les 13 et 14 octobre 2018.