Présidentielle 2019 : La COS/M23 s’engage formellement dans la POSE.

Ferloo.com- La Commission Orientation et Stratégies (COS/M23) s’est prononcé sur divers sujets d’actualité nationale. Elle s’engage formellement Plateforme Opérationnelle pour la Sécurisation des Elections POSE qui sera lancée demain

Sur un autre registre, la COS/M23 déplore énergiquement les querelles survenues au siège du Conseil constitutionnel hier entre les acteurs concernés, lors du dépôt des fiches de parrainage pour l’Election présidentielle de mars 2019.

La COS/M23 en appelle ainsi à la sérénité et interpelle les autorités étatiques, pour établir des conditions de travail qui rassurent les camps et garantissent l’égalité et le respect de la réglementation.

La COS/M23 recommande une démarche équilibrée et exige du Conseil constitutionnel un traitement non discriminatoire, par l’égale représentativité des parties prenantes, et que le processus de dépôt, de vérification et de comptabilisation des fiches se fassent dans les conditions les plus transparentes qui soient.

Toujours dans le sillage du processus électoral, la COS/M23 appelle solennellement les Sénégalais à s’engager davantage, en allant retirer leurs cartes au niveau des institutions dédiées, mais surtout, par une posture citoyenne pour la transparence et la régularité des élections à venir.

En conséquence, la COS/M23 s’engage formellement dans la Plateforme Opérationnelle pour la Sécurisation des Elections POSE, qui sera lancée officiellement après demain jeudi 13 décembre 2018, par des Sénégalais soucieux de la régularité de toutes les élections, gage de paix et de stabilité sociale au Sénégal.

Une Plateforme citoyenne, résolument engagée dans la défense des principes démocratiques, pour le respect des droits des acteurs et des électeurs, et la sincérité du processus dans tous ses aspects. Une manière pour nous, de manifester notre détermination et notre engagement pour un scrutin libre, par la transparence et la régularité du processus électoral. Et ainsi exiger du pouvoir, le strict respect de nos droits, au profit de la démocratie sénégalaise.