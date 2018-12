Présidentielle 2019 : Khalifa Sall demande à Cheikh Bamba Dieye de soutenir sa candidature

Dans une lettre adressée au Secrétaire général du Fsd/Bj, Khalifa Sall a d’abord magnifié “le soutien sans faille” que lui apporte Cheikh Bamba Dieye avant de lui demander de rallier soin mouvement pour soutenir sa candidature.

“Dans cette épreuve que je traverse depuis plus de vingt mois, j’ai apprécié la constance de ton soutien, tes prises de positions courageuses et l’engagement des responsables de ton parti pour le triomphe des valeurs de la République et de l’Etat de droit”, a écrit le prisonnier le plus célèbre du Sénégal, à l’ancien maire de Saint-Louis.

Ensuite, le maire révoqué de la ville de Dakar est entré dans le vif du sujet de sa missive, qui est de convaincre “son ami” de le rejoindre afin de soutenir sa candidature. “Je vais me présenter à l’élection présidentielle du 24 février 2019 et souhaite porter une candidature de large rassemblement, fondée sur les progrès, de liberté, de justice sociale et de solidarité. (…) C’est pour cette raison que je te propose de rejoindre ma candidature pour réaliser, avec toutes les forces vives de la Nation, les transformations structurelles que notre pays ne peut différer sans risque de se perdre”, a proposé Khalifa Sall à Cheikh Bamba Dieye, dans une lettre parcouru par Les Echos.