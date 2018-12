Présidentielle 2019: Karim Wade s’annonce ‘’très bientôt au Sénégal’’

Après sa marche, le Front de résistance nationale a reçu les félicitations de Karim Wade qui donne rendez-vous à ses partisans ‘’très bientôt au Sénégal pour d’autres batailles’’. ‘’Je voudrais vous féliciter chaleureusement pour la grande réussite de la manifestation nationale organisée ce jeudi 29 novembre 2018 à la place de l’Obélisque’’, lit-on dans un communiqué signé par l’ex-ministre exilé au Qatar.

Aussi, a-t-il exprimé ‘’sa reconnaissance’’ et ‘’ses remerciements’’ aux opposants pour ‘’leur participation massive à cette marche qui a été un grand moment dans la bataille qu’ils mènent pour une élection présidentielle transparente et inclusive, ainsi que pour la restauration de l’Etat de droit et de la démocratie dans notre pays’’. Le candidat investi du Parti démocratique sénégalaise, Karim Wade, a également réaffirmé ‘’son engagement total’’ à défendre leurs objectifs communs.

Poursuivant ses félicitations à l’endroit des opposants, Karim Wade a lancé : ‘’Par votre forte mobilisation, vous avez démontré encore une fois de plus, que la loyauté, le désintéressement, l’amour pour notre pays et la défense des libertés sont le fil conducteur de votre engagement politique.’’ Et d’ajouter : ‘’Vous avez fait un travail formidable et le candidat du Pds que je suis a beaucoup de chance de vous avoir à ses côtés.’’ Pour finir, l’ex-ministre d’Etat a renvoyé ses camarades de l’opposition à une citation du général De Gaulle disant : ‘’Il n’est de bataille perdue que celle que l’on ne livre pas.’’ ‘’Cette phrase doit inspirer et guider toutes nos actions dans les prochaines semaines’’, leur conseille-t-il. (Avec enqueteplus)