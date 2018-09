Présidentielle 2019 : Amadou Moctar NDIAYE fera sa déclaration de candidature ce lundi

Le Parti Républicain et Citoyen(PRC), procédera au lancement de collecte de parrainages pour présenter la Candidature de Monsieur Amadou Moctar NDIAYE à l’élection présidentielle du 24 février 2019. La cérémonie qui se tiendra le lundi 17 septembre 2018 en milieu d’après-midi aux Résidences MAMOUNE.

M.NDIAYE(34ans), enseignant-chercheur, spécialiste en Communication et jouissant d’une expérience politique de 15 ans, est l’un des plus jeunes candidats déclarés de la présidentielle. Il profitera de cette rencontre pour décliner sa vision et sa contribution pour un Sénégal développé. Et A ce titre, il portera la voix des jeunes du Sénégal et compte jouer un grand rôle dans la prise en charge des préoccupations de la Jeunesse.