Précisions sur l’arrestation de Cheikh Oumar Diagne du Collectif ”Non à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité”

Nous écrivions en début d’après-midi que des membres du Collectif ‘Non à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité’ ont été arrêtés. Ce qui est vrai et jusqu’au moment où nous publions cet article, Cheikh Omar Diagne et Omar Sarr dudit collectif sont au commissariat central et attendent d’être édifiés en même temps que 15 de leurs camarades d’infortune.

Mais nous devons à la vérité de préciser que la marche qui leur a valu cette interpellation par les policiers n’a pas été organisée par le collectif Non à la franc-maçonnerie. Cette procession était à l’initiative de France Dégage dont l’une des têtes d’affiche est Guy Marius Sagna. Une manifestation interdite par l’autorité qui a opposé aux initiateurs l’arrêté Ousmane Ngom.

A noter que les dirigeants du Collectif non à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité se sont transportés au commissariat central de Dakar dès qu’ils ont appris que deux des leurs ont été interpellés. Ils sont en train de faire des pieds et des mains pour les tirer d’affaire.

