Pr Ndiogo Sarr : « Si Khalifa Sall est condamné, il perd tous ses droit civils et politiques »

"Si Khalifa Sall est condamné, il perd tous ses droits civils et politiques. Ainsi, il ne sera plus habilité à diriger une mairie. S'il n'y a pas de dysfonctionnement, le conseil va continuer à fonctionner et va désigner son maire", a précisé, Ndiogo Sarr, Maître de conférence à la Faculté de Droit à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dans les colonnes du quotidien l'Enquête.

Selon le Pr Sarr, le code général des collectivités locales a tout réglementé. “On ne peut pas mettre la délégation spéciale que quand le conseil qui est élu ne fonctionne plus. Si le conseil est absent ou secoué par une rébellion qui est portée par un nombre important qui empêche le fonctionnement normal et si c’est constaté, le code prévoit à ce que le président de la République décide qu’on mettent en place une délégation spéciale”, a-t-il expliqué.

« Toutefois, poursuit-il, il ya toujours un écart entre ce que prévoient les textes et les pratiques dans un pays comme le Sénégal où tout est presque politisé. Il est tout aussi probable que les tenants du pouvoir, par des manœuvres, empêchent le bon fonctionnement du conseil municipal pour imposer une délégation spéciale. Attendez-vous demain, s’il est condamné, à ce qu’on crée des troubles au niveau du conseil municipal pour créer un dysfonctionnement qui va amener le président de la République à mettre une délégation spéciale. Mais dans ce cas, la loi est très claire : c’est le président qui va désigner les membres de la délégation spéciale et c sont les fonctionnaires de la hiérarchie A qui vont la diriger. Il n’y a pas de vide juridique, le code a réglé toutes ces questions»