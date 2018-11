Pr Mounirou Ndiaye : “Le programme économique de Macky SALL ne prend pas”

Ferloo.com- L’Enseignant-chercheur de l’Université de Thiès, le Pr Mounirou Ndiaye a passé en peigne fin, sur les ondes de Sud Fm, les différents programmes économiques du président Macky SALL mais il ne voit pas un éclairci dans la vision économique du successeur d’Abdoulaye Wade à la tête du Sénégal.

“Le Sénégal a passé trop de temps avec ses choix économiques. C’était d’abord avec Yonnu Yokuté, puis le Plan Sénégal émergent (PSE) qui est une compilation de 27 projets et dont la principale anomalie dudit programme économique est l’absence des Sénégalais”, a d’emblée rappelé pour le dénoncer le Pr Mounirou Ndiaye.

L’Enseignant-chercheur de l’Université de Thiès semble être, d’ailleurs, formel : “les programmes économiques de Macky SALL ne prennent pas. Ils ont un problème de visibilité”. D’où son regret de la politisation à outrance au Sénégal.

“Dès son élection à la magistrature suprême Macky Sall a pensé à un deuxième mandat. On se rappelle de sa déclaration à la veille des élections législatives… De même, les ministres et les directeurs nationaux ne font que de la politique. Or, c’est le savoir qui doit être un instrument de développement et non la politique politicienne ou le clientélisme politique qui n’ont jamais développer un pays”, fustige-t-il.