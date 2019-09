Pr Mbaye Thiam : “Le Comité n’était pas dans la dynamique de falsification”

Le Pr Mbaye Thiam a exprimé toute son amertume sur les ondes de Sud Fm, suite aux traitements tendancieux sur la réécriture de l’Histoire générale du Sénégal (Hgs). D’après lui, “le Comité qui a rédigé les cinq premiers tomes n’était pas dans une dynamique de falsification”

«Que des familles qui connaissent leur généalogie et qui rectifient le comité de la réécriture de l’histoire générale du Sénégal, il n’ya rien de gênant à cela. Mais, j’ai ressenti beaucoup de gênes quand un groupe de gens se lèvent comme dans un service commandé pour faire des interprétations tendancieuses pour travestir l’histoire, c’est ça qui est gênant. C’est tout à fait faux, le Comité n’est pas dans la dynamique de falsification de l’histoire. Le Comité est prêt à apporter des correctifs pour qu’on marche vers plus de vérités possibles”, tient-il, d’emblée, à préciser. Selon le Pr Mbaye Thiam, les historiens qui sont engagés dans la réécriture de l’Histoire générale du Sénégal, ont des familles, ont des confréries, ils sont dans des associations… Quand ils écrivent l’histoire, ils portent leurs habits d’objectivité pour écrire l’histoire en rassemblant les sources qu’il faut pour faire une synthèse qui va être proposée aux Sénégalais pour connaitre leur histoire, car l’histoire remet les choses à l’endroit”.

“Surtout, poursuit-il, durant la colonisation, il y a eu des contre vérités dans l’histoire du Sénégal. Le Cayor a été disloqué, il y a eu la Baol, le Sine, le Saloum… Donc, il faut armer ce peuple avec une histoire vraie. Les jeunes ne savent pas notre histoire, il faut leur raconter dans des livres notre sociologie, notre histoire”. Il regrette le fait que « notre identité est aujourd’hui écornée”. Car, rappelle-t-il, “ce ne sont pas les français qui nous civilisés encore moins les religions révélées. Nous avions notre histoire réelle. Ils nous ont trouvés dans des sociétés organisées. Et les Technologies de l’Information et de la Communication ont crée d’autres modes de communications. Chacun peut fournir sa propre communication et que les débats ne sont plus l’affaire des scientifiques”. Le Pr Mbaye Thiam d’alerter que « la mondialisation est une autre forme de colonisation, d’assimilation culturelle”. A cet effet, soutient-il, “il urge de reconnaitre que tout ce qui se fait ailleurs, il ya du bon et du mauvais. Il s’agit de capter ce qui est positif et de rejeter ce qui est négatif. On ne peut pas échapper à ces mutations. Il faut, donc, s’impliquer dans la mondialisation pour ne pas la subir en s’ouvrant mais en mettant des structures pour garder nos valeurs”.