Pr Issa Sall sur le remaniement des instances du PUR : “Ce qui s’est tenu, ce samedi, est tout sauf un congrès”

Le feu qui couvait au Parti de l’Unité et le Rassemblement (PUR) a fait les premiers crépitements de ses étincelles ce week end. A l’issu d’un congrès ordinaire tenu, ce samedi, par une partie seulement des militants, des décisions importantes ont été prises dont la principale est la mise à l’écart du Pr Issa Sall, jusque-là secrétaire général national et candidat malheureux du PUR à la dernière élection présidentielle. La réaction véhémente de ce dernier ne s’est pas fait attendre. Il qualifie d’illégal tout ce qui a été décidé au cours de cette rencontre car c’est un mouvement religieux qui s’est réuni et non un parti politique.

Après l’AFP, la Ligue démocratique (LD), le Parti socialiste, le Parti démocratique sénégalais (Pds), c’est le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) qui entre dans une zone de turbulence que la météo politique avait prévu depuis fort longtemps. Comme prévu, cette formation entre également dans la zone de turbulence. Les premiers crépitements des étincelles ont jailli ce weekend. En effet, à l’issu d’un congrès tenu ce weekend, le coordonnateur national le Pr Issa Sall est rétrogradé. Il devient simple militant. Egalement, le Secrétariat général et national ainsi que le Bureau politique sont supprimés. Ils sont supplantés par un Directoire national composée de trois membres dont Cheikh Ahmed Tidiane Youm chargé de la stratégie et de la vie politique.

La réaction du Pr Issa Sall ne s’est pas fait attendre. Il qualifie ces décisions d’illégales. “Ce qui s’est tenu, ce samedi, est tout sauf un congrès. C’est un mouvement religieux qui s’est réuni et qui a nommé ses hommes. Puisque je ne fais pas partie du mouvement, je pense que ma place n’y était pas », a-t-il déclaré en réaction aux décisions prises lors de ce congrès qui ont été prises à son insu. Il précise dans la foulée, qu’il demeure le secrétaire général national qui est un parti politique et non un mouvement religieux. “Ce qu’ils ont fait, n’engagent qu’eux. Cela n’engage pas le PUR», martèle-t-il, avant de réitérer qu’il son engagement dans l’opposition.