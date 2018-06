Pour un Dialogue avec grand ‘’D’’ sur les Assises de l’Energie – Pétrole et Gaz ? Pourquoi faire ? : Une ‘’synthèse’’ de Yoro Ba Ingénieur/DEA Pétroléochimie

Les fluctuations du cours du pétrole et du gaz impactent directement sur le prix des biens et services et donc sur le panier de la ménagère ; cela représente tous flux confondus la plus grosse valeur en matière de commerce planétaire et pèse donc sur les balances commerciales; le pétrole bien maîtrisé est source d’excédents financiers à placer. En 1998, proche de la cessation de paiement, la Russie a pu éponger sa dette publique grâce au pétro-dollar devenant troisième réserve de devises au monde en 2006.Les ressources minières sont en principe bénéfiques pour l’économie d’un pays; toutefois, le flot charrié de devises, si mal canalisé, entraine corruption, guerre, gaspillages ou conflits. Avec 31,1 % de l’énergie primaire consommée en 2013, le pétrole est la source d’énergie la plus utilisée dans le monde devant le gaz naturel (21,4 %) et le charbon (28,9 %). Outre que le pétrole et le gaz sont utilisés comme source principale d’énergie dans tous pays, ils servent comme matière première de base à l’industrie pétrochimique, industrie-mère de toutes les autres; en atteste la fabrication de toutes sortes de produits: alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, hygiéniques, synthétiques (textiles, plastiques, polymères) etc. Le pétrole à part d’être l’essence, le diesel, les huiles de votre voiture, c’est votre chemise, votre robe, votre rouge à lèvre, votre voiture, l‘ordinateur, la télé d’en face, la chaise sur laquelle vous êtes assis, la bouteille d’eau, le médicament, le caoutchouc, le matelas éponge, le plastique, le bateau, l’engrais de votre champ…etc.

Alors mon sourire est resté longtemps affligé lorsque :

.Emportés par la vague de …’’petro-délation’’ ,certains ont osé avancer l’accusation aussi grave que non fondée de délit d’initié ; peut-on , jeune ingénieur, tout seul se créer ou se procurer ces données qui nécessitent des milliards d’investissement et mieux que cela, garder secret par devers soi durant une dizaine d’années ces données capitales tant convoitée à l’abri de l’appétit féroce du grand capital mais aussi et surtout à l’abri des regards indiscrets du clan Wade, ayant en tête qu’on sera élu président un jour de 2012?)

. D’autres, en plein ‘’petro-délire’’, ont tôt proposé la formation de pompistes comme perspective d’emploi en prévision de la venue de l’or noir annoncée en… grande pompe: Idée aussi saugrenue que d’utiliser un râteau pour se gratter le dos! Heureusement, le décret du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz, arrivé à son heure, éclaira la lanterne de chacun pour une utilisation optimale; notre Sénégal a besoin d’un consensus national fort autour du dispositif existant devant garantir une gestion équitable du patrimoine : institutions de contrôle (cour des comptes, Ofnac, Crei ,ITIE…etc.) . Le PSE, les codes pétrolier et minier, conçus dans un cerveau de….pauvre durant une période de …stress de démuni, gagneraient pour le Sénégal devenu ‘riche ‘, à être recadrés, par un nanti serein, ne serait-ce que pour revoir la stratégie de financement du PSE. Ce serait un désastre majeur si le Sénégal devenait simple état pompiste ou Etat providence ; des années de préparation sont nécessaires à la réception de cette manne; dès aujourd’hui, toutes les forces vives et constructives doivent répondre à l’appel de Dialogue avec grand ‘’D’’ du Président de la République pour préparer et engager les assises nationales de l’énergie ; cette démarche est vitale pour ne point compromettre le destin des générations futures ; et le débat est multiple:

. Fonds souverain ou assurance contre la volatilité des prix ? Comment conjurer le choc fatal sur l’économie, au gré du baril, de phases d’euphories et de phases récessives? Comment se prémunir des fameux syndromes ? Vénézuélien : De 1973 à 2003, 20 milliards de dollars de rente pétrolière que ce pays d’une vingtaine de millions d’âmes a engrangés; fonds qui n’ont probablement pas été utilisés avec toute la probité, la compétence et le souci d’équité intergénérationnelle. Hollandais: 1960, la jouissance du gaz avait conduit à l’accroissement des recettes d’exportations entrainant une appréciation du florin et à un déclin du secteur manufacturier ; ce qui nuisit à la compétitivité-prix des exportations non gazières. Le champ de la réflexion est vaste : doit-on souscrire à une assurance auprès d’institutions telles que Banque mondiale? Dans quel domaine industriel ou agricole où notre pays à un avantage comparatif se spécialiser? Comment éviter de tomber dans l’assistanat d’où désindustrialisation pour une culture de rente ? La captation de la manne débouchera fatalement sur des guerres de lobbys, des luttes de pouvoir; le gaspillage et la corruption huilés par l’abondance tuent la croissance ; ‘’ce ne sont pas les ressources qui sont maudites mais les personnes ’’. Transparency International 2008 révèle que 60% des personnes les plus pauvres vivent dans des pays riches en ressources, particulièrement en Afrique.

Principe de contrepouvoirs : Pour éviter que pétrole et gaz ne soient carburants de la corruption, il est indispensable; de disposer d’un contre-pouvoir formé et informé et patriote qui pourra évaluer, alerter de manière responsable, chapeauté d’une assemblée, toilettée, de haut niveau, avec un suivi budgétaire particulier propre à ce type de recettes ; traçabilité de toutes transactions financières (Exploration, exploitation, production, livraison, transformation des hydrocarbures).

Signer avec compagnies pétrolières, Etats, autorités boursières, une charte de transparence de publication des paiements occultes ; bannir clauses de confidentialité des contrats et avenants ; déclaration officielle et gestion démocratique des revenus contrairement à la pratique de certains pays ( Nigéria, Congo .Cameroun, Algérie, Guinée-Equatoriale,) ou règne la nébuleuse entre compagnies pétrolières et pouvoir; ou sévissent guerre et famine d’où le terme de malédiction pétrolière (Soudan, Angola, Congo, Tchad…etc.) . Nous avons espoir que Ce ne sera probablement pas le cas au Sénégal, déjà une démocratie qui a concocte son plan, son PSE et son FONSIS. Son Président ne protègera personne avec la mise en place de procédures ITIE et autres organes de contrôle mis en place bien avant ces grandes découvertes ; reste seulement à contraindre le maximum de dirigeants, à la déclaration de patrimoine et à la reddition systématiques de comptes et à clarifier les droits de propriété suite aux dispositions constitutionnels du referendum et à parfaire l’organisation de la concurrence sur les marchés des biens, du travail et des capitaux.

. Diversifier l’économie en harmonie avec la CEDEAO (répartition des rôles en matière d’options agricoles, choix d’Industries); faire bénéficier les pays limitrophes de ses ressources et échange d’expérience avec pays amis producteurs (Ghana, Mali…Etc.); prévenir l’afflux d’immigrés de la Cedeao. Partager avec le peuple la manne : Etat, communes et groupes vulnérables, handicapes physiques et économiques, bourses de l’excellence aux jeunes ou ‘pétrolières’ aux femmes. Instruire d’ores et déjà le HCCT sur la prévention des conflits territoriaux (Déguerpissements, protection de l’environnement); prévenir d’ores et déjà les marées noires, désastres humanitaires et écologiques (cas de Shell / Delta du Niger; Amazonie); imaginer les cadres juridiques environnementaux idoines. Reconversion au gaz à terme des centrales de charbon.

. Bâtir l’expertise nationale, surtout en matière de contrôle quantité et qualité; contre-expertise systématique par des cabinets indépendants sur toutes les données techniques liées au décompte des frais engagés à déduire du quota de production initiale. Fuite des cerveaux ; incitation au retour. Eduquer et former à la lutte Anti Gaspi : appliquer un prix équitable proche des coûts réels. Cas de pire gaspillage: Venezuela (essence à peine plus chère que l’eau) et Nigeria avec l’attaque des oléoducs, première cause de mortalité ; développer l’industrie du solaire (éclairage nocturne, enseignes lumineuses); développer les biocarburants. Recenser d’ores et déjà les diplômés de tous secteurs et octroyer des bourses tous azimuts aux métiers liés sans attendre le démarrage effectif de l’institut du petrole. Eviter de se précipiter dans des investissements d’apparat, de ‘’m’as-tu vu ‘’ a la malaisienne (Tours Petronas). Arrêt de toutes les exportations de phosphates pour une transformation complète en engrais avant exportation; n’exporter que des produits finis.

.S’inspirer des règles de gestion de pays de référence (Etats unis, Norvège le seul exemple de réussite à ce jour de fonds d’investissement destine à garantir aux générations futures un haut niveau de vie; Congo/Nigeria, estimation budgétaire très prudente basée sur l’évolution des cours ; surplus déposé dans un compte spécial de la banque centrale) ; ne pas renflouer des entreprises publiques moribondes avec ces recettes via ou pas des fonds d’investissement ; apprendre humblement du Qatar et Bahreïn pour le développement du secteur des services ,du Chili et Botswana qui eux ont pu trouver le gri-gri immunisant de la malédiction de l’or noir. Portion congrue aux dépenses hors budget et holà sur procédures d’urgences de projets dits prioritaires sans garde-fou; renforcer le contrôle a posteriori et les punitions mais surtout célérité et réalité dans l’exécution des recommandations des corps de contrôle. Accroitre le budget militaire moins pour faire la guerre que pour renforcer la sécurité et protéger l’environnement, lutter contre le terrorisme et le pillage et l’aliénation de nos ressources. Refuser de recaser la clientèle politique via une fonction publique pléthorique; non au culte à la paresse et a l’accaparement des richesses par des lobbies de toutes sortes; lutter contre l’évanescence des revenus pétroliers, contre le recours aux paradis fiscaux, aux comptes à l’étranger pour les personnes politico-genetico-économiquement exposées.

Quelles protections efficaces contre la malédiction petro-gaz ? Pas de meilleur antidote contre les détournements de destination privilégiée que la démocratie prévoyante et prévenante pour faire face aux années de vaches maigres. Voilà les Facteurs Clé de Succès ! Seul un Etat de droit fort, équilibré d’un contrepouvoir responsable parvient à faire du pétrole une véritable chance : respect des droits de propriété, perméabilité au contrôle des finances publiques par une transparence pure et limpide ; collaboration saine avec toutes les institutions locales et internationales (BM, Fmi mais aussi opposition et collectivités) pour mieux ‘contrôler’ ensemble les compagnies de manière interne et externe ; consolider le partenariat traditionnel( France, Usa …etc.) mais S’OUVRIR ; Chine, Russie, Brésil…etc.; exiger le transfert de technologies dès le démarrage; ne pas être ‘’sauce de haricot’’( ou soupe au lait en bon français), en négociation ,nous pouvons et devons imposer les 60 % comme le Venezuela de Hugo Chavez en 2008 ou Gazprom de Poutine avec les japonais. Diversifier l’économie en le faisant reposer sur les deux jambes du développement: l’agriculture et l’industrie; la Malaisie à côté du pétrole a misé sur l’huile de palme et sur toute la parachimie qui en découle. Tirer sans complexe les meilleures leçons des erreurs et déboires des autres. Le pétrole et le gaz peuvent catalyser l’ascension d’un Etat, en lui assurant le bond capitalistique nécessaire à son émergence, comme il est capable de le mener vers un avenir des plus sombres. Etre conscient que l’on ne sera plus jamais aidé. Pour finir, auto-flagellons nous en reprenant ces mots terribles ‘’Si l’on découvrait du pétrole en Suisse ou en Irlande, cela ne se transformerait probablement pas en drame économique pour ces pays’. ‘’Le pétrole n’appauvrit pas, dit-on, ce sont seulement les pays qui savent saisir ou pas leur chance’’. Sénégalais ! Attention ! ALLAHOU (swt) ne vous applaudira pas deux fois. Chère Opposition, chère Société civile allez répondre a votre Président et dites-lui ce que vous avez dans le ventre (à défaut de ce que vous avez dans la tête).

Yoro BA, Poète-Ingénieur Chimiste /DEA Pétroléochimie, APR /Hann Bel Air. Tel 776694535 agnamgodo@gmail.com