Pour se faire entendre davantage : Noo Lànk décentralise le combat

A bon chat, bon rat ! Le collectif Noo Lank réplique en mode décentralisation et internationalisation de ses activités. Sont retenues les 27 et 28 décembre, des manifestations respectives en régions et dans la banlieue dakaroise, en plus du gigantesque rassemblement nationale et internationale en vue le 10 janvier 2020. Elargir ses activités afin de contrecarrer l’Etat et sa stratégie « casser du citoyen… pour mieux piller ». Malgré toutes les tentatives de déstabilisation, le Collectif Noo Lànk «tient bon et continue de vulgariser davantage ses objectifs».

Le Collectif Noo Lànk opère dorénavant des manœuvres défensives, régulatrices et volontaires, d’après la feuille de route déroulée. Une caravane de contestation se prépare avec « une grande manifestation, d’envergure nationale et internationale retenue au 10 janvier 2020, dont les détails seront communiqués ultérieurement. A noter que « déjà qu’un rassemblement est prévu ce vendredi 27 décembre 2019 à Louga et à Kolda. Et celui du dimanche 28 décembre à Pikine et à Guédiawaye » informe Noo Lànk lors du point de presse d’hier tenu dans la rue. Sommés de vider les locaux du centre Bopp par l’administration, sans notification, les combattants se sont résignés sans résistance. Sans relâcher leur objectif d’éveil collectif, Noo Lànk réalise « des activités de proximité, axées sur la sensibilisation des masses », par le biais « des rencontres avec les organisations citoyennes, des coalitions politiques, des personnalités indépendantes, des porteurs d’enjeux, des collectifs et groupes de citoyens qui veulent collaborer pour renforcer et intensifier la lutte », précise le collectif. Des organisations sociales telles le Forum social sénégalais, la Frapp, le Mouvement taxawou sa rew, Sos consommateurs, la Ligue des consommateurs du Sénégal, l’Association de défense des usagers de l’eau, de l’électricité…en intégrant le collectif, marquent de leurs empreintes la conscientisation de masse. Ainsi, la bataille de l’électricité reste d’actualité. D’où « la documentation des cas de fraude déclarés par les citoyens sur leurs factures avec des hausses de consommation invraisemblables », selon Fadel Barro de Y en A Marre, membre du collectif “Noo Lànk”. (Kritik)