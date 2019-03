Pour mettre fin au cycle infernal des élections, Me Aissata Tall propose le couplage des législatives et des locales

Ferloo.com-Partant du postulat que le Sénégal organise une élection dans tous les 18 mois, Me Aïssata Tall propose sur les ondes de la RFM, le couplage des élections locales et législatives pour arrêter ce “cycle infernal”.

“Je suis favorable à la dissolution de l’Assemblée nationale et d’organiser des élections anticipées des législatives en les couplant avec les élections locales”, c’est la solution que propose la leader de « Oser l’Avenir », Me Aissata Tall Sall.

Et de poursuivre, “il faut arrêter ce cycle infernal d’élections, très coûteux pour l’Etat et afin permettre aux Sénégalais de se consacrer au travail pendant cinq ans sans élection. Cela doit faire partie du calendrier électorale”.

Par ailleurs, Me Aissata Tall Sall demande à Macky Sall, président réélu de faire preuve de dépassement et d’appeler Me Abdoulaye Wade pour discuter et car soutient-elle, “Je suis pour l’apaisement du climat politico-social. Il faut libérer Khalifa Sall. Il doit être libéré depuis longtemps déjà. Je souhaite c’est que ces affaires soient derrière nous. Et mon vœu est d’appeler au dialogue et que le président Macky Sall ouvre une nouvelle page du dialogue et je demande à l’opposition de répondre à ce dialogue car l’essentiel, c’est le Sénégal”.