Pour la réussite de la Journée nationale du nettoiement, la Ld invite les autorités à une meilleure implication des collectivités locales

Le Secrétariat Permanent de la Ligue démocratique a apprécié les dernières mesures du Président de la République et du gouvernement et elle a salué la pertinence de l’instauration de la Journée nationale du nettoiement, le 1er samedi de chaque mois. Cependant cette structure de la Ld invite les autorités compétentes à impliquer les collectivités territoriales pour la réussite de l’initiative présidentielle.

«Au regard du niveau d’insalubrité de notre cadre de vie et de l’incivisme qui prévaut partout dans le pays et à tous les niveaux, il était devenu urgent de prendre des mesures idoines, susceptibles de rendre notre environnement salubre et propice à l’épanouissement», se félicite la Ld de cette initiative présidentielle qui. Toutefois, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique estime que la réussite de la Journée nationale du nettoiement requiert la mobilisation de tous les citoyens au-delà de nos clivages politiques.

C’est pourquoi, le SEP invite les autorités compétentes à une meilleure implication des collectivités territoriales, des comités de quartiers et de tous les citoyens organisés ou non pour une appropriation par tous les Sénégalais de la nécessité d’un cadre de vie sain. C’est à ce prix que la Journée nationale du nettoiement, au-delà du slogan, deviendra une réalité pérenne au bénéfice exclusif des populations. Cette instance de la Ld appelle toutes les militantes et tous les militants du parti à prendre des initiatives en relation avec les structures existantes dans leurs sections pour participer activement au désencombrement de leur cadre de vie.