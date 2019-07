Pour avoir trouvé une situation surréaliste à la Senelec : le nouveau DG réclame deux audits

La situation à la Senelec ne serait pas des plus roses, comme, du reste, on la présentait, partout. Pape Demba Bitèye, le nouveau Directeur général y a trouvé une situation on ne peut plus surréaliste. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le remplaçant de Makhtar Cissé (devenu ministre du Pétrole) a réclamé deux audits.

En effet, selon les informations de SourceA, la dette de plus de 6 mois due aux «Gie» prestataires, la pléthore d’embauches, les trente millions de francs de prêts alloués au top management, dont 10 sous forme de don aux 11 membres du Comité de direction, entre autres, ont fini par convaincre l’actuel Dg qu’il faille voir en profondeur beaucoup d’actes posés avant son arrivée à la tête de la boîte. (Avec Actusen)