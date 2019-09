Port autonome de Dakar : Macky Sall annonce l’installation d’une compagnie spéciale de Sapeurs-pompiers

Pour le président de la République, Macky Sall, en marge de la réception de matériels des Sapeurs-pompiers, la sécurisation des biens et des personnes doit être érigée en un véritable enjeu de gouvernance territoriale. Profitant de la cérémonie de remise de matériels aux soldats du feu, il annonce l’installation d’une compagnie de Sapeurs-pompiers dans l’enceinte du Port autonome de Dakar.

Selon président de la République, la sécurisation des biens et des personnes au-delà doit être érigé en un véritable enjeu de gouvernance territoriale. “Cette posture est valable pour toutes nos entreprises commerciales et industrielles en vue de limiter les risques et d’assurer l’intervention rapide et efficace des Sapeurs pompiers en cas d’accident. Je lance un appel à toutes les forces vives de la nation à développer la formation sur la gestion des risques, les reflexes de prudence et de prévention avec le soutien professionnel des Sapeurs pompiers”, a-t-il invité. Et d’enchaîner : “A cette fin, j’instruis le ministre de l’Intérieur à agir dans ce sens en relation avec les autres membres du gouvernement concernés, principalement, avec le ministre de l’Economie maritime et de la Pêche ainsi que le ministre de l’Environnement et tous ceux qui interviennent sur le terrain afin de prendre des dispositions rapides d’installation d’une compagnie spéciale d’incendie et de secours dans l’enceinte même du Port autonome de Dakar qui polarise des risques majeurs”. Aussi, il a appelé les compatriotes à changer leurs comportements pour éviter certains accidents. « Au-delà de l’introspection, nous devons tous agir pour changer positivement les comportements qui, il faut le reconnaître, sont déplorable, tout à fait inacceptable. Il faudra, donc, qu’il ait plus de sanction vis-à-vis de ces attitudes de défiance, vis-à-vis des mesures de sécurités minimums, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis du règlement afin que des accidents bêtes ne arrivent pas tous les jours. Nous devons agir pour changer positivement les comportements et éradiquer les négligences afin de faire de chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais, quel que soit son lieu de résidence, de son niveau de responsabilité, un citoyen résilient acteur principal de la protection civile…”, a-t-il incité