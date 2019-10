Port autonome de Dakar: La Douane saisit 5 véhicules de luxe volés et des individus arrêtés

Démantèlement en cours par la Douane sénégalaise d’un réseau de trafic international de véhicules volés. Selon un communiqué rendu public cinq véhicules de luxe volés saisis et des individus arrêtés en 24 heures au Port de Dakar et sur le Corridor Dakar-Bamako.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic international de véhicules volés et face à l’ampleur du phénomène à l’échelle internationale, les Douanes sénégalaises ont, depuis quelques temps, renforcé la surveillance et le contrôle des mouvements de véhicules par fret maritime et par voie terrestre, nous apprend-t-on.

Les dispositions prises dans ce sens et exécutées dans le plus grand professionnalisme commencent à porter leurs fruits.

C’est ainsi que la Subdivision des Douanes du Port autonome de Dakar, a déjoué, ce mercredi 02 octobre 2019, aux environs de 23 heures, une tentative de déversement frauduleux de deux véhicules sur une aire de stationnement située à Mbao dans la région de Dakar.

Lesdits véhicules, une Range Rover et une Peugeot 3008, étaient dans un conteneur déclaré en transit vers le Mali. Après les formalités au Port, le propriétaire et le chauffeur ont pris la route pour emprunter le corridor Dakar Bamako. Sur la base de renseignements, la Douane de Dakar extérieur et la Cellule de Centralisation des Acquits à Caution de la Subdivision des Douanes de Dakar Port ont filé le camion et mis un dispositif d’interception en cas de tentative de détournement de destination privilégiée. Arrivé à hauteur de Mbao, le propriétaire, profitant des faveurs de la nuit et de la météo, a sommé le chauffeur de s’arrêter. Avec l’aide d’un autre individu, présent sur les lieux et manifestement contacté par lui-même à cet effet, il a tenté de rompre le plomb pour faire descendre les véhicules. L’intervention coordonnée de Dakar Extérieur et la Cellule de centralisation des Acquits à caution de la Subdivision de Dakar Port, a permis de stopper l’opération et d’arrêter les deux individus.

Les premières investigations menées de concert avec Interpol ont révélé que les deux véhicules sont volés et que les types et marques de véhicules déclarés ne sont pas conformes aux modèles découverts dans le conteneur.

24 heures auparavant, c’est-à-dire le mardi 01 octobre 2019, la Subdivision des Douanes du Port autonome de Dakar avait saisi trois véhicules de marque TOYOTA dont deux modèles C-HR HYBRIDE et un RAV4 HYBRIDE. Les trois véhicules sont rapportés volés selon les résultats des investigations menées toujours en collaboration avec le Bureau Central National Interpol de l’Organisation Internationale de la Police Criminelle.

Lesdits véhicules ont été embarqués au port Le Havre en France et débarqués à Dakar le 22 septembre 2019. Sur le modus operandi, les mis en cause ont déclaré des effets personnels alors qu’en réalité, il n’y avait dans le conteneur que les trois véhicules non déclarés et non manifestés.

Cette saisie est rendue possible grâce au travail minutieux effectué par l’Unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires (UMCC), travail est basé sur une analyse des risques qui a pris en compte plusieurs critères dont la provenance, le libellé des documents et les individus qui interviennent dans la gestion du fret maritime.

Cette technique relève de l’approche moins de contrôle, mieux de contrôle, que développent les Douanes sénégalaises et qui permet de prendre en charge, avec toute la célérité et la sécurité requises, l’ensemble des marchandises en transit ou débarquées dans le territoire douanier du Sénégal.

Ces pratiques alimentent la criminalité transfrontalière organisée et sont en lien direct avec d’autres crimes tels que le trafic de drogue, le trafic d’armes, le blanchiment de capitaux et le trafic international de véhicules volés.

La lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes que mène la Douane en étroite collaboration avec les autres Forces de Défense et de Sécurité constitue une contribution du Sénégal à la paix, à la stabilité et au développement de la sous-région et matérialise l’engagement de nos Hautes Autorités aux côtés des pays frères du Sénégal qui vivent des difficultés sécuritaires.