Police nationale : Aly Ngouille Ndiaye préside la sortie de la 45ème Promotion prévue mardi prochain

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye présidera, mardi prochain, 8 Octobre, une cérémonie de sortie de la 45ème de l’Ecole nationale de Police et de la Formation permanente promotion constituée d’élèves commissaires, officiers et Sous officiers et d’Agents de police.

Selon le communiqué que nous avons reçu, la cérémonie se tiendra en présence de l’Inspecteur général de la Police Ousmane Sy, Directeur général de la Police nationale, des Directeurs et des chefs de Service, des autorités diplomatiques, militaires et administratives.