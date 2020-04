Le gouvernement sénégalais a réceptionné le samedi 11 avril des centaines de milliers de tonnes de vivres destinés aux populations menacées de précarité dans le contexte du Covid 19. Devant l’annonce par la clameur publique de la somme de “6 milliards de francs Cfa” pour le transport de ces vivres vers les 13 régions du Sénégal (hors Dakar où l’armée est réquisitionnée), a fait beaucoup de bruits. C’est, depuis lors, source de polémique. Pour remettre les choses à l’ordre, le Ministre chargé du développement communautaire…, M. Mansour Faye s’est adressé à la presse. A cette occasion, il n’a pas caché sa colère et est revenu sur la logistique engagée par l’Etat, tout en demandant à ces contempteurs de prendre leurs calculettes…

“Je tiens à rétablir la vérité”, dit le ministre Mansour Faye

Dans une interview de quelques minutes, le Ministre Mansour Faye est revenu sur les frais engagés par l’État dans ces opérations qui ont pour but de distribuer à un million de ménages de par le Sénégal, 146 000 tonnes de vivre. Le ministre est revenu sur les coûts engagés différant selon la situation et la distance des régions.

« Les montants à la tonne, dit-il, sont de 18 000 francs pour les régions périphériques, 7500 pour les régions du centre et 15 000 pour les autres régions ».

Insistant sur la transparence de cette opération, M. Mansour Faye a invité “les experts en calcul” de faire les simulations en partant des “listes disponibles” publiées. Il informe que « les coûts totaux sont de 1 milliard 500 000 et non de 6 milliards comme racontés çà et là. Ils pourraient même baisser », indique-t-il.

Sur la question des transporteurs…

L’autre partie des commentaires des internautes concernent également la proposition des transporteurs sénégalais. Le représentant sur un plateau de la SenTV dit avoir proposé à l’Etat d’acheminer gratuitement ces vivres, mais que sa proposition restée vaine.

Et là, le ministre Mansour Faye précise que tous seront impliqués pour “renforcer” le dispositif.

Pour rappel, l’attribution du marché à l’UDE, une entreprise du député Demba Diop (Diop Sy) a poussé beaucoup de personnes à rappeler les dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui exclut l’implication des parlementaires dans les affaires publiques de cet ordre.

Le député Diop Sy repris par Senegal7, faire la sourde oreille et parle d’autres choses. « Je me suis désengagé des transporteurs et de leur proposition en assurant que son entreprise assurait les meilleurs prix », argue-t-il.