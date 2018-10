PNUAD 2019 – 2023 : Lancement officiel et Signature du nouveau Plan cadre, aujourd’hui

Ferloo.com- La cérémonie de signature du nouveau Plan cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement (PNUAD 2019 – 2023) se déroulera le mardi 23 octobre, à 09 heures au Musée des Civilisations Noires, place de la gare, à Dakar.

Elaboré de manière participative et concertée avec le Gouvernement sénégalais et l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de développement durable au Sénégal, le PNUAD 2019-2023 sera signé par Mme le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies au Sénégal, Mme Priya Gajraj et par Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba.

Ce Plan-cadre d’assistance au développement, quatrième du genre produit conjointement par le Système des Nations Unies au Sénégal et le Gouvernement est la réponse globale du Système des Nations Unies aux défis du développement durable du Sénégal pour la période 2019-2023. Il est aligné sur les priorités nationales définies dans le Plan Sénégal Emergent et constitue le cadre de planification de référence des interventions de développement du Système des Nations Unies au Sénégal pour la période 2019-2023. Son coût et sa mise en œuvre portent sur $573 805 311 soit XOF 327.155.078.012

Trois axes stratégiques de coopération sont dans ce nouveau programme :

 La création d’opportunités pour la croissance économique inclusive et durable ;

 L’amélioration de l’accès des populations particulièrement les plus vulnérables aux services sociaux de base de qualité et à la protection sociale ;

 Le renforcement du progrès de la gouvernance inclusive et d’un état de droit.

La République du Sénégal et le Système des Nations Unies au Sénégal s’engagent, à travers la signature et le lancement officiel de ce Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement à travailler ensemble en partenariat dans le cadre de l’approche “Unis dans l’Action” pour mettre en œuvre ce programme de coopération 2019-2023. Cet effort de collaboration contribuera fondamentalement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable et à la création des conditions d’un Sénégal Emergent en 2035.