Plateforme Aar Li Nu Bokk exige la libération inconditionnelle et sans délai de ses membres

L’État et ses démembrements s’illustrent dans la répression systématique des citoyens massivement mobilisés et engagés dans le combat pour la justice et la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles.

Une fois encore, la plateforme Aar Li Nu Bokk dénonce l’arrestation arbitraire de citoyens dont le seul tort est d’avoir voulu exercer un droit consacré par la constitution.

Sont détenus au Point E :

Elhadji Mar Diagne dit Fallou

Elhadji Ousmane Fall

Fallou Mbengue

Édouard Babene

Abdou Karim Gueye (Xrum-Xàq)

Fallou Seck

Bentaleb Sow

Thierno Sall

Sont détenus à la police de Dieuppeul :

Maïmouna Bousso

Malang Sonko

Bassirou Ndiaye

Aar Li Nu Bokk exige leur libération inconditionnelle et sans délai.

En plus de l’arrestation de citoyens, le gouvernement s’illustre dans les violations répétées et délibérées des libertés publiques et des droits fondamentaux. Après l’interdiction arbitraire du Rassemblement de Aar Li Nu Bokk au Boulevard De Gaulle, la conférence de presse de la cellule locale Aar Li Nu Bokk de Ziguinchor a été dispersée hier au moment où le préfet de Tivaouane a, en violation de la loi, refusé de recevoir la déclaration de rassemblement de la cellule locale de Aar Li Nu Bokk.

La plateforme Aar Li Nu Bokk exige du chef de l’État Macky Sall et de son gouvernement une réponse diligente et sans équivoque à la la demande populaire de justice et de transparence dans la gouvernance des ressources pétrolières et gazières, le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers, la renégociation des contrats sur le pétrole et le gaz, la transmission de tous les dossiers relatifs à la gestion des ressources pétrolières et gazières à la justice.

Aar Li Nu Bokk appelle les sénégalaises et les sénégalais d’ici et de la diaspora à rester déterminés et à amplifier la mobilisation pour exiger la vérité, toute la vérité sur le dossier du pétrole et du gaz.