Place de la femme, ambition présidentielle: ​Aïssata Tall fait un discours magistral et”met à genou” ses collègues du Parlement britannique

Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, il y a de quoi être fier de la lionne de Podor. Alors que des «tesseuntés» à n’en plus finir ont cours à Ndakaaru, Me Aïssata Tall Sall est en train de dérouler grave hors du pays.

Après Bruxelles où elle a fait une intervention encore restée dans les mémoires, Aïssata Tall Sall était hier au… Parlement britannique. N’écarquillez pas les yeux, vous avez bien lu. La petite fille née à Podor il y a 60 ans environ, a subjugué et séduit ses collègues britanniques, hier. Elle y a tenu un discours qui raisonne encore au Palais de Westminster (Parlement britannique depuis 1547).

Sous les applaudissements nourris de ses collègues britishs, Aïssata Tall Sall a parlé de la femme sénégalaise, de la parité, de ses ambitions pour le pays. Pour elle, les femmes doivent accéder au pouvoir et aux instances politiques, mais pour cela, il faut lutter, avoir confiance et surtout se dire que cela est parfaitement possible. Après son discours, c’était un standing ovation pendant plusieurs minutes et des gens qui en redemandaient. Vraiment, cette femme mérite… (jotaay)