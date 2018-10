Pétrole et gaz : le Sénégal met sur le marché deux nouveaux blocs par appel d’offres

Le gouvernement sénégalais vient de mettre sur le marché, deux nouveaux blocs offshore. Cette fois, c’est par appel d’offres que les licences d’exploitation seront octroyées conformément aux engagements des autorités dans le cadre de la réforme du code pétrolier en cours.

Le gouvernement va céder deux nouveaux blocs, « Sénégal offshore sud (SOS) », et «Sénégal offshore profond (SOSP) », a rapporté, ce mardi 2 octobre, l’agence officielle de presse APS qui cite un communiqué de la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN). Dans le communiqué, l’entreprise publique, a annoncé la disponibilité de blocs offshore pour l’octroi de licences, à travers une procédure d’appel d’offres, et a par conséquent invité, les compagnies pétrolières et gazières intéressées, à manifester leur intérêt au plus tard le 31 octobre.

C’est la première fois qu’une procédure par appel d’offres est ouverte pour l’octroi des licences, une mesure qui fait suite aux engagements pris par le président Macky Sall, au sortir des Assises nationales sur les naturelles qui se sont tenues en juin dernier. Le chef de l’Etat avait alors annoncé que la cession des blocs se fera désormais par appel d’offres, comme les participants à la conférence l’ont largement formulé en vue de garantir une bonne exploitation des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. « Dans le code pétrolier que nous sommes en train de rédiger et qui devra être adopté, c’est ce que nous avons adopté comme démarche. C’est-à-dire que les blocs seront cédés par appel d’offres », avait déclaré le président Macky Sall.

Transparence

Alors que les premières licences ont été octroyés dans des conditions qui ont été critiques par les experts nationaux ainsi que les associations de la société civile qui dénonçaient, « une opacité totale », cette fois, le gouvernement a décidé de prendre les devants. En privilégiant désormais les appels d’offres, les autorités entendent satisfaire les différentes revendications en matière de transparence dans les activités liées à l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz. La procédure sera d’ailleurs formalisée dans les différents textes qui vont régir le secteur notamment le nouveau Code pétrolier, la loi d’orientation sur la répartition des revenus du pétrole et du gaz, et la loi d’encadrement et de développement du contenu local. Des projets de lois qui sont en cours de finalisation et qui devront permettre au pays de mieux s’assurer une gestion efficiente de ses ressources.

L’année prochaine, le Sénégal ambitionne de céder une dizaine de nouveaux blocs pétroliers comme l’a annoncé le directeur général de Petrosen, Mamadou Faye, qui a précisé que les nouvelles licences seront attribuées conformément à la nouvelle législation et au nouveau cadre réglementaire qui entreront en vigueur d’ici la fin de cette année. « Je peux vous dire aujourd’hui que nous préparons une nouvelle loi que nous publierons cette année. Après la loi, nous ouvrirons la plupart des blocs de pétrole qui ne sont pas disponibles aujourd’hui », a fait savoir lors de son intervention à la l’édition 2018 de la conférence Africa Oil & Power qui s’est du 12 au 14 septembre à Le Cap en Afrique du sud.

Avec des capacités de production de pétrole estimées entre 200 000 et 300 000 barils par jour sur plusieurs années, le Sénégal affiche de grandes ambitions pour l’exploitation de son pétrole dont le démarrage est attendu en 2021. (afrique.latribune)