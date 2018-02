Perturbations dans le secteur éducatif : La Ld appelle les enseignants à sauver l’école

Ferloo.com-Analysant la situation nationale, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique a exprimé sa vive préoccupation par rapport aux perturbations notées dans les secteurs sociaux notamment dans les milieux de l’éducation et de la santé.

Prenant la pleine mesure de l’intérêt particulier de ces secteurs dans le développement économique et social du pays, le Secrétariat Permanent appelle toutes les parties prenantes à faire preuve d’esprit de responsabilité et à consentir davantage de sacrifices pour l’instauration d’un climat social apaisé, condition indispensable pour le succès des politiques publiques. Dans ce sens, le Secrétariat Permanent de la LD, après avoir salué les efforts du gouvernement, appelle toutes les autorités compétentes à se donner tous les moyens nécessaires pour un traitement optimal des revendications légitimes des travailleurs.

De même, il invite les travailleurs notamment de l’éducation à tout mettre en œuvre pour, au-delà de l’exigence de la satisfaction des revendications corporatistes, sauver l’Ecole.

Sur un autre registre, et toujours sur la situation nationale, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique, suite au compte rendu du camarade Ousmane Badiane Secrétaire national chargé des élections, s’est félicité de la qualité de l’audit du fichier électoral et invite tous les acteurs du champ politique à faire confiance à notre système électoral dont la fiabilité a permis l’avènement de deux alternances politiques pacifiques.

Au chapitre de la vie du parti, le Secrétariat Permanent, après des échanges sur la session du Bureau Politique du 10 février 2018, s’est réjoui du bon déroulement et des conclusions pertinentes et courageuses du Bureau Politique, et adresse ses vives félicitations au camarade Nicolas Ndiaye, Secrétaire général par intérim et à tous les membres de cette instance de direction de notre parti qui n’ont ménagé aucun effort pour sauvegarder la Ligue Démocratique et faire respecter ses dispositions statutaires et règlementaires adoptées, souverainement, par le 7ème congrès ordinaire tenu les 06 et 07 juillet 2013.

A ce propos, le Secrétariat Permanent rappelle que tous les militants du parti, quel que soit leur statut, sont tenus au respect scrupuleux des statuts et du règlement intérieur qui fondent la Ligue Démocratique en tant que parti politique reconnu conformément aux lois et règlements en vigueur au Sénégal. C’est pourquoi, il se félicite des mesures de suspension (pour six mois conformément à l’article 23 du règlement intérieur) prises à l’encontre de camarades qui ont fait preuve de manquements graves à la nécessaire discipline du parti.

Pour le Secrétariat Permanent, en effet, l’attachement et l’obéissance aux dispositions statutaires et règlementaires auxquelles les militants de la Ligue Démocratique ont librement souscrit est un gage d’unité et de sauvegarde du parti.

Le Secrétariat Permanent s’engage à tout mettre en œuvre pour une application diligente et méthodique des conclusions du Bureau Politique du 10 février 2018. D’ores et déjà, un Secrétariat élargi sera convoqué dans les meilleurs délais pour étudier toutes les modalités susceptibles de garantir un franc succès à la tenue du 8ème congrès ordinaire du parti prévu au plus tard en octobre 2018. Dans ce sens, il demande à tous les militants des fédérations où les Secrétaires généraux sont suspendus de leurs fonctions et responsabilités de prendre toutes les mesures utiles pour un fonctionnement adéquat de toutes les structures.

Au sujet d’un prétendu 8ème congrès de la Ligue Démocratique convoqué le 17 février 2018, le Secrétariat Permanent attire l’attention de l’opinion nationale et internationale qu’il n’en est rien, et que les instances régulières du parti n’ont convoqué aucune instance à cette date. Il s’agit d’une usurpation inacceptable du sigle et des symboles de la Ligue Démocratique pour des desseins inavoués qui n’honorent pas leurs auteurs. Par conséquent, le Secrétariat Permanent met en garde contre toute rencontre organisée au nom de la Ligue Démocratique.