Perturbation à l’école, violences sur des citoyens : La Ligue démocratique préoccupée

Analysant la situation nationale, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique a accentué ses échanges sur la perturbation du système scolaire et la violence qui sévit dans notre pays depuis un certain temps. Cette instance dirigeante de la Ld demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour l’instauration d’un climat social apaisé.

«Au terme des échanges sur la situation nationale, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique, après avoir déploré les perturbations récurrentes dans le système éducatif, exhorte le gouvernement et les syndicats d’enseignants notamment à tout mettre en œuvre pour l’instauration d’un climat social apaisé, condition indispensable de la réussite des enseignements-apprentissages », lit-on dans un communiqué rendu public.

Convaincu, en effet, de l’intérêt primordial du capital humain dans le développement économique et social du pays, le Secrétariat Permanent appelle toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue dans l’intérêt exclusif de l’Ecole.

Toujours sur la situation nationale, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique a exprimé sa vive préoccupation suite à la recrudescence de la violence exercée sur de paisibles citoyens.

Conscient que la banalisation de la violence constitue un risque réel qui pèse sur la stabilité sociale du pays, le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique invite le gouvernement à prendre toutes les mesures utiles pour assurer davantage la sécurité des personnes et des biens et sanctionner tous les coupables quels qu’ils soient, conformément aux lois en vigueur dans le pays.

Dans ce sens, il condamne vigoureusement les violences notées récemment sur des enseignants à Dakar et à l’intérieur du pays.

Pour le Secrétariat Permanent de la Ligue Démocratique, en effet, rien ne peut justifier le recours à la violence contre des enseignants notamment dans l’exercice de leurs fonctions.

Compte tenu du rôle central de l’Ecole dans la construction de la citoyenneté, le Secrétariat Permanent appelle tous les acteurs au respect de la fonction enseignante.

Par ailleurs, appréciant la conférence publique de la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS) tenue le samedi 25 janvier 2020 sur le thème : « La sécurité un défi central pour tout développement », le Secrétariat Permanent s’est réjoui du succès éclatant de cette conférence. Il remercie d’une part les conférenciers en particulier le général Mamadou Mansour Seck pour leur disponibilité et la qualité de leurs prestations ainsi que les nombreux invités venus rehausser par leur présence cette manifestation, et d’autre part félicite les militantes et les militants de la CDS pour leur mobilisation.

Au regard de l’apport inestimable des partis de gauche dans l’avènement de la démocratie, le Secrétariat Permanent exhorte la CDS à rester dans cette dynamique de mobilisation pour assurer sa large part dans le débat public.