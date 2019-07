Perspectives des locales : Benno Ak Tanor  Ressuscitée

Après une longue hibernation, la coalition qui avait porté la candidature d’Ousmane Tanor Dieng lors de la présidentielle de 2012 refait surface.

C’est rarissime pour ne pas passer inaperçu. Et c’est certainement la première fois, depuis l’avènement de Macky Sall au pouvoir et la création de la coalition Benno bokk yakaar, qu’un communiqué estampillé Benno ak Tanor est rendu public. D’habitude les communiqués sont signés par la direction du parti quand il s’agit d’une affaire socialo socialiste, une affaire interne au Ps ou la conférence des leaders de la coalition Benno bokk yakaar, lorsqu’il s’agit d’une question concernant la vie politique ou économique nationale. Mais, la coalition Benno ak Tanor a rendu public, avant-hier, un document destiné à la presse et signé par le coordonnateur Cheikh Sarr pour la conférence des leaders de la «coalition Benno ak Tanor» pour défendre Aliou Sall, cité dans le scandale Pétrotim et qui défraie actuellement la chronique au Sénégal. Contactés par Walf Quotidien, les services chargés de la communication du Ps soutiennent qu’il est «arrivé plusieurs fois» que la coalition Benno ak Tanor sorte des communiqués.

Pour rappel, c’est la coalition Benno ak tanor qui avait présenté la candidature d’Ousmane Tanor Dieng, lors de l’élection présidentielle de février 2012. A l’époque le Secrétaire général du Ps et son rival Moustapha Niasse de l’Afp se disputaient la candidature de la coalition Benno siggil Sénégal. Mis en minorité, Ousmane Tanor Dieng s’était présenté sous la bannière de cette coalition qui comprenait en autres leaders, l’écologiste Aly Haïdar. Ousmane Tanor Dieng était arrivé quatrième derrière Abdoulaye Wade, Macky Sall et Moustapha Niasse Lequel a quitté la coalition depuis son départ du premier gouvernement de Macky Sall. Par ailleurs, il convient de souligner que les élections locales sont prévues normalement le 1e décembre prochain (Walf-groupe)