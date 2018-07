Pénurie D’eau : Le Parti Rewmi indigné de “l’incompétence notoire” de Macky Sall et de son gouvernement

Le parti Rewmi n’apprécie pas la situation actuelle des populations de Dakar qui souffrent du manque d’eau criard depuis des mois et le calvaire des éleveurs et des agriculteurs dans le monde rural en cette période de soudure.

Le Secrétariat national (Sn) du parti Rewmi s’est réuni sous la présidence de son leader Idrissa Seck pour examiner ces sujets. «Après les communications des secrétaires nationaux chargés de l’eau et de l’agriculture sur la situation catastrophique et les conditions de vie difficiles des populations, le Secrétariat national du parti Rewmi s’est indigné de l’incompétence notoire du Président Macky Sall et de son gouvernement qui peinent à apporter des réponses appropriées aux souffrances des Sénégalais. En effet, Dakar et sa banlieue se meurent de soif depuis le mois d’avril sans aucune réponse probante du régime. Le stress hydrique a atteint des proportions inquiétantes chez nos compatriotes, poussant nos braves femmes à parcourir des kilomètres à la recherche de l’eau pour leurs besoins quotidiens», indiquent Idrissa Seck et Cie.

Les «Rewmistes» soutiennent que dans le monde rural, le cheptel est décimé par milliers faute d’aliments de soudure suffisants pour nos vaillants parents éleveurs et agriculteurs qui voient leur héritage et économies de plusieurs décennies s’envoler en un temps record. «Tout ceci dénote une fois de plus le manque de vision et de pro-activité du Président Macky Sall et de son gouvernement à prendre en charge de façon efficace et durable les préoccupations des populations en général et du monde rural en particulier, les laissant dans un sinistre désarroi», ajoute le parti Rewmi. Qui dit «apporter son soutien et toute sa compassion aux populations sénégalaises suite aux innombrables difficultés causées par l’incompétence de Macky Sall». (Avec Walf-groupe)