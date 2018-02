Pèlerinage à la Mecque- Hadj 2018 : Le quotidien du Sénégal passe de 10.500 à 12 860

Le Consul Général et Ambassadeur de l’Arabie Saoudite, Alotaibi Mohammed a annoncé que son pays a octroyé au Sénégal un quota de 12860 pèlerins au lieu de 10500 pour l’année 2018. La délégation générale aura en charge 2000 pèlerins et les 10860 seront répartis entre les privés. Par la même occasion, il a annoncé le changement intervenu dans la date d’ouverture des inscriptions pour le Hadj 2018 (1er mars au 31 avril). Il a fait cette révélation lors d’un symposium organisé par Marega Voyages, en partenariat avec le Sud FM, ce samedi, sous le thème : «Pèlerinage à La Mecque : Enjeux et perspectives. Quelles réformes pour un bon Hadj ?».

«Cette année, nous voulons accompagner nos pèlerins et nous avons décidé, à l’occasion de cette remise des attestations, de faire un symposium sur le thème : pèlerinage à La Mecque : Enjeux et perspectives. Quelles réformes pour un bon hadj ?», a d’emblée expliqué Abdou Khadre Diop, directeur général de Marega Voyages.

En fait, ce samedi 24 février 2018, cette agence en partenariat avec Sud Fm a tenu un symposium au Cesag avec la participation du Consul Général de l’Arabie Saoudite, M. Alotaibi Mohammed ; du porte-parole du gouvernement Seydou Gueye, du professeur Thierno Ka Directeur général de l’institut islamique du Sénégal et autres notables ayant des hautes responsabilités.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur de l’Arabie saoudite, Monsieur Alotaibi Mohammed a annoncé que son pays a de «grands projets pour le Sénégal». A cet effet, il fait savoir : «nous déployons tous les moyens nécessaires pour faciliter le pèlerinage et augmenter le nombre de pèlerins. Ainsi, après évaluation, je rappelle le procès-verbal que la délégation générale pour le pèlerinage au lieu saint de l’Islam avait signé avec le ministère du Hadj. Notre pays octroie le Sénégal un quota de 12860».

Poursuivant son propos, il soutient que la répartition est faite comme suite : «la délégation générale prend les 2000 pèlerins et les 10860 seront partagés entre les privés».

Pour sa part, Abdou Khadre Diop, directeur général de Marega Voyages, interpellé sur cette question informe que «c’est la délégation générale qui attribue les quotas comme d’habitude et chaque privé essayera de se conformer pour pouvoir bénéficier d’un quota», a- t-il soutenu.

Par conséquent, il estime que leur bureau «doit se positionner comme étant un acteur déterminant dans les activités du pèlerinage à La Mecque». Ainsi, à le croire «l’élément le plus déterminant est que les inscriptions pour le pèlerinage démarre ici au Sénégal le 1er mars et la date de clôture sera le 31 avril». Et pour conclure, il lance un appel «à tous les sénégalais qui désirent effectuer le pèlerinage de s’y prendre très tôt».

Par Sudonline