Pds : Une fronde se prépare contre Wade

Un vent de rébellion souffle contre Me Abdoulaye Wade après la composition du nouveau Secrétariat exécutif national (Sen) du Parti démocratique sénégalais (Pds). Babacar Gaye, Me El Hadji Amadou Sall, Cheikh Tidiane Seck, Aminata Sakho, Alinard Ndiaye… ont décliné les postes qui leur ont été affectés dans le nouvel organigramme du parti libéral. Selon Le Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Vox Populi et Enquête, ils contestent vivement les décisions du Secrétaire général national du Pds, Me Abdoulaye Wade.

Dans les colonnes de Walf Quotidien, Abdoulaye Nguer Bâ considère ce remaniement comme un “testament familial totalement illégal, car violant entièrement les statuts et règlements du Pds.” Le proche du “banni” Oumar Sarr de prévenir : “Les libéraux authentiques, les Wadistes de souche, les responsables et militants de base porteront le combat pour sauver leur patrimoine que constitue le Pds.”

Dans le nouveau Secrétariat national du Pds, le pape du Sopi a promu son fils, Karim Wade, qui occupe, désormais, le poste éminemment stratégique de Secrétaire général adjoint chargé de l’orientation, de la modernisation et de l’élaboration des stratégies politiques du parti. Le nouvel organigramme consacre un collège des secrétaires généraux adjoints, un pool des porte-paroles et un collège des conseillers du Secrétaire général national. (Avec Seneweb)