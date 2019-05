PDS : Oumar SARR sur les pas de Farba, Pape Samba MBOUP…

Oumar Sarr était sans doute, hier, la guest star du dialogue national au Palais. Sa présence a surpris tout le monde puisque le parti dont il est le numéro 2 a décidé la veille de ne pas participer à ce dialogue national. Une présence qui ressemble fort à un acte de défiance vis à vis du Pape du Sopi qui sait réagir violemment en pareille circonstance. Ainsi pour avoir pris ses «responsabilités » hier, Oumar Sarr risque gros.

Beaucoup de Sénégalais se sont demandé, hier, si Oumar Sarr est allé au dialogue national au nom du Pds dont il est jusque là, le secrétaire général national adjoint ou se balise-t-il juste le chemin devant le mener dans la grande mouvance présidentielle. Des interrogations sommes toutes légitimes quand on sait qu’à la veille du dialogue national, un communiqué portant le cachet et la signature de Me Abdoulaye Wade réitérait la décision du Pds de ne pas participer à l’évènement. Mais contre toute attente, le bras droit de Wade s’est pointé au Palais en disant avoir pris ses responsabilités. «Nous pensons que le Pds devait être là et nous avons pris nos responsabilités», a-t-il dit lors de sa prise de parole devant Macky Sall. «Je ne suis pas venu au nom du Pds. Comme vous le savez, le secrétaire général national aurait signé en tout cas un communiqué hier, annonçant que le Pds n’allait pas participer à ce dialogue. Vu l’état du parti, vu que les instances ne se sont pas réunies sur cette question, vu l’enjeu national de ce dialogue-là, et l’importance des questions qui sont soulevées, nous pensons que nous devions être-là. Le Pds devait être là. En tout cas, nous personnellement, vu que c’est un enjeu national, nous pensons que notre parti devait être là et nous sommes-là aujourd’hui. Et nous avons pris nos responsabilités. Ce, après échanges avec certains responsables de haut niveau du parti et toutes les sections du pays, même à l’extérieur. Et nous pensons vraiment que nous devions jouer notre rôle. Et moi, je suis là pour qu’on joue notre rôle !», a-t-il déclaré devant la presse.

Mais pour avoir pris ses responsabilités, défiant ainsi le Pape du Sopi, Oumar Sarr semble avoir signé le «décret» de son «excommunion ». Pour ne pas dire la décision de son exclusion du Pds. Même s’il dit ne pas être en fronde contre Abdoulaye Wade. Il lui sera désormais difficile de convaincre les libéraux sur l’opportunité de sa présence hier, au dialogue national, pendant que tous les autres responsables fidèles au leader du Pds ont préféré respecter la consigne. Déjà avant le lancement du dialogue national, certaines voix libérales commençaient à accuser Oumar Sarr de vouloir saborder le Pds pour rejoindre la mouvance présidentielle. «Que personne ne soit d’ailleurs surpris de voir Oumar Sarr dans un prochain gouvernement de Macky Sall. Tout à été réglé depuis longtemps. Il a été la cause des nombreux départs notés au niveau du Pds et des frustrations de responsables comme Babacar Gaye. Aujourd’hui, il a montré qu’il cherche à se faire exclure du parti en faisant fi de la décision de son chef», explique un responsable du Pds. Les prochains jours édifieront sur le sort réservé à Oumar Sarr au Pds. (Walf-groupe)