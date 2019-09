Pds: Les femmes libérales demandent à Wade de «constater l’auto-exclusion d’Oumar Sarr & Cie»

Les femmes du Parti démocratique sénégalais (Pds), réunies en assemblée générale ce dimanche 08 septembre 2019, ont invité la direction du parti à «constater l’auto-exclusion» d’Oumar Sarr & Cie du parti. Dans une résolution sanctionnant leur rencontre, Woré Sarr et ses camarades ont regretté «l’attitude» de ces derniers de «vouloir à tout prix passer par pertes et profits cette offense politicienne de Macky Sall à l’encontre du parti, du secrétaire général national et du candidat Karim Wade».

A ce titre, elles ont demandé aux instances habilitées «de constater l’auto exclusion du parti des frondeurs avec à leur tête Oumar Sarr et de procéder à leur remplacement dans toutes les structures où ils siégeaient, dans les coalitions où ils représentaient le parti ainsi qu’à l’Assemblée nationale».

Ces dames libérales ont également demandé à la direction du parti de constater que «malgré les mises en garde, Oumar Sarr et compagnie continuent d’initier et d’animer des actions fractionnistes punies par les statuts et le règlement intérieur du parti». Ce qui, d’après elles, entraine la perte de leur statut de militant au sein du parti.

Par ailleurs, elles ont supplié le Pape du Sopi de donner davantage de responsabilités au candidat Karim Wade qui, selon elles, «a fait preuve de persévérance et qui saura perpétuer, sans trahir, les idéaux et les valeurs qui ont toujours guidé le brillant parcours de Me Wade pour l’instauration de la démocratie, le décollage économique et social au Sénégal et en Afrique ainsi que pour la libération des peuples». (Avec Seneweb)