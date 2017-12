Parti socialiste : Les dissidents  exclus

Ferloo.com- Réunis ce samedi, les membres du Bureau politique du Parti socialiste (Ps) viennent d’exclure les dissidents de leur rang. Cela, en se basant sur les dispositions de l’article 44 du statut pour poser leur acter leur décision.

Ousmane Tanor Dieng et ses camarades du Bureau politique du PS ont posé l’acte final relatif à l’exclusion des dissidents. Ils (dissidents) sont 65 dissidents à être exclus et ils ont pour entre autres noms : Khalifa Abacar Sall, Me Aïssata Tall Sall, Barthélémy Dias, Bamba Fall, Aminata Diallo, Idrissa Diallo…

Selon le porte-parole adjoint Me Bocar Thiam, ils sont reconnus coupables de mener des activités parallèles en violation des textes du PS. Et précise-t-il, « lors du référendum, ils n’avaient pas voulu aller avec la direction du parti, de même que les élections législatives. Récemment, ils ont organisé un conclave et ils ont même procédé au lancement des cartes. Tout cela en violation des dispositions de l’article 44 du statut du PS, ils sont exclus des rangs du PS ».