Parrainage citoyen pour la présidentielle de 2019 : Le CSE remet 1500 signatures à Aminata Touré

Ferloo.com- Youssou Diallo a conduit une forte délégation constituée essentiellement des membres Club Sénégal Emergent (CSE) pour remettre 1500 signatures de parrainage au représentant de la Coordinatrice nationale des opérations du parrainage de Benno Bokk Yaakaar, Aminata Touré. La cérémonie de remise des parrains a eu lieu cet après-midi.

En tout ce sont 222 fiches de parrainage soit 1500 parrains que le Club Sénégal Emergent a remis au représentant de la Coordinatrice nationale des opérations de parrainage de Bby Aminata Touré, absente. “Je suis heureux d’accueillir une délégation du Club Sénégal Emergent (CSE)”, se félicite-t-il d’emblée, avant de présenter des remerciements au président du CSE, Youssou Diallo au nom d’Aminata Touré et du chef de l’Etat Macky Sall. “Avec vous, membres du CSE, nous savons qui est qui est car les opérations de collecte de parrains ne sont qu’une étape ; le processus devant conduire à la réélection de Macky Sall se poursuit”, a dit le représentant d’Aminata Touré.

« Je suis d’autant plus content que vous avez mentionné les raisons qui vous ont poussés à soutenir la candidature de Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall”, se réjouit-il. Et de poursuive : “Moi qui suis un diplomate auprès de l’Union européenne (UE) je sais que vous n’avez pas fait un mauvais choix. On reconnait le potentiel diplomatique de Macky Sall. Aujourd’hui ce sont les dirigeants occidentaux qui demandent à Macky Sall des conseils sur divers sujets. C’est dire qu’il y a, avec le Président Macky Sall un renversement de la situation sur le plan diplomatique”.

Il a d’ailleurs révélé qu’une mission d’écoute et de recueillement des préoccupations et des suggestions des populations se prépare activement. “Cette mission, annonce-t-il, va sillonner au moins 138 des 552 communes que compte le Sénégal pour écouter les populations pour savoir ce qui a été fait et ce qui n’a pas été fait jusque-là et qu’est-ce qu’il faut améliorer avant et après la présidentielle”.

D’après lui, le Sénégal connaîtra une élection la plus technique et la plus méthodique que notre pays n’a jamais connu.

Le représentant d’Aminata Touré à la cérémonie de réception des signatures collectées par le Club Sénégal Emergent annonce, également et dans le cadre de la sensibilisation qu’une série d’activités appelées “Diisso” se préparent et qui vont montrer, comment les Sénégalais sont intéressés à voter utile. “Et pour la suite, promet-il vous (CSE) avez le soutien de Aminata Touré et de Macky Sall”.

Il faut préciser que les 50% des signatures sont collectées à Dakar, Thiès 15% et Kédougou 10% et les autres signatures sont collectées dans les autres régions…