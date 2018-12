Paris: Rencontre à huis clos entre Macky Sall et Nicolas Sarkozy

À Paris où il était pour les besoins du Groupe consultatif qui s’est soldé par une réussite « totale », le chef de l’Etat n’a pas fait que celà… Loin des caméras et autres regards indiscrets, une rencontre et non des moindres a eu lieu entre le président Macky Sall et l’ancien chef de l’Etat français, Nicolas Sarkozy.

C’est l’Observateur qui révèle ce tête-à-tête qui s’est déroulé dans la demeure du couple Sarkozy. C’était peu après la cérémonie de dédicace du livre « Le Sénégal au coeur » que le président Sall quitte l’hôtel Inter Continental, accompagné seulement de son aide de camp. Il s’est rendu à la résidence située dans le 16e arrondissement où l’attendaient Nicolas Sarkozy, Me Robert Bourgi (Monsieur Françafrique) et Pierre Barret, conseiller diplomatique de l’ancien président français. Sans que l’on ne sache vraiment les réelles motivations de cette rencontre, le journal souligne qu’il a été question de la situation politique au Sénégal mais aussi du Groupe consultatif qui s’est révélé florissant. (Avec Yerimpost)