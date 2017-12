«Paris et ses cafés célèbres : la brasserie de la Rotonde, dans le quartier de Notre-Dame des Champs», par M. Amadou Bal BA

Longtemps j’avais cru que j’étais né à Danthiady, dans mon Fouta-Toro, jusqu’à ce que je vienne à Paris. Comme s’il s’agissait d’une seconde naissance, je me suis émerveillé, notamment, pour le métro, ces lieux insolites et ces rencontres improbables au cours de mes escapades. Les cafés parisiens occupent une place de choix dans mon étonnement qui ne cesse de m’étonner. En effet, lieu par excellence de la sociabilité dans toutes les classes de la société, le café parisien singularise, à lui tout seul, le génie du peuple français. Du plus huppé au plus modeste, où l’on voit et où l’on est vu, spectacle à lui seul, le café parisien est une sorte de théâtre où défile toute une faune insolite. Le café est un lieu typique de la ville, de la grande ville, de l’urbanité et de la sociabilité, qu’elle soit populaire, mondaine, ou littéraire. Le café parisien peut être également un lieu de rêve, pour échapper momentanément, à une vie anxiogène et étouffante. Cependant, ceux qui détestent Paris ne manquent pas de dépeindre cette ville étouffante, polluée, boboïsée, inhospitalière et rythmée par le métro-boulot-dodo. Tout cela est juste, mais Paris n’est seulement que cela. Le café peut aussi, un lieu de perdition. J’en ai vu des visages rongés par l’alcool, ou une frénésie devant les jeux du hasard qui traduisent un phénomène de dépendance exigeant une cure de désintoxication.

«La Rotonde» ouvre, en 1903, au 105 boulevard Montparnasse, à Paris 6ème, mais côté du quartier Notre-Dame-des-Champs. Au début du XXème siècle, la Rotonde est un bistrot populaire et ouvrier. «Avant le Cubisme, avant 1914, ce n’était qu’un petit café provincial où des rapins chevelus, des sculpteurs épiques se réunissaient pour siroter leur «purée» ou un démocratique «Gloria». Ils y venaient en pantalon de velours à la hussarde, la lavallière noire nouée au cou et le feutre cabossé d’un coup de poing à la tête. Léon Bloy y faisait des sermons au vitriol, tandis que ses auditeurs la bouffarde au bec, jouaient à la manille ou au jacquet avec le patron. Bon enfant, le bon père Libion ne s’apercevait jamais du client gêné qui oubliait de régler sa consommation» écrit Henry COSSIRA dans le Monde Illustré. Sous Libion, le café est resté ouvert à toutes les couches sociales, y compris aux plus démunis : «Parfois, dans un coin de café, de pauvres types, hâves, faméliques, car ils ne mangeaient pas sans doute tous les jours, s’asseyaient dans un coin de café pour dévorer un croissant trempé, ils n’adressaient pas la parole aux autres, mais parlaient entre eux à voix basse. Parfois leurs yeux lançaient des éclairs» précise Henry COSSIRA. Un poète espagnol a évoqué les temps de ce vieux bistrot de la Rotonde «le petit bar de la Rotonde était plein de monde. A pleine quelques clochers, en entendant la discussion tournèrent à moitié la tête sans cesser d’agiter le sucre de leur café» dit Ramon GOMEZ de la CERNA. Un auvergnat, Victor LIBION agrandit la Rotonde en 1911 en achetant un magasin de chaussures dont il liquida le stock, y installa un bar ; peu après il achetait la boutique voisine, ce qui lui permit d’ouvrir une seconde salle pour les habitués. «Acquéreur d’un petit bar, (…) l’impérialisme s’installa dans son esprit. Il se voulut puissant pour servir ce qu’il apprenait promptement à chérir. (…) L’œil clair reluisait de gentillesse militante» dit André SALMON.

La Rotonde est plein quartier de Montparnasse, face au fastueux «Dôme» du 108 boulevard Montparnasse fréquenté, au début du siècle dernier, par des Allemands et des Américains riches, et près de la Coupole au 102 boulevard Montparnasse, un lieu mythique où Elsa TRIOLET a rencontré en 1928, Louis ARAGON, en présence de Vladimir MAIAKOVSKI. «Montparnasse est le centre du monde ! Dans les quelques douze mètres qui séparent la gare du Montparnasse du Carrefour de l’Observatoire, Port-Royal, Saint-Michel, on y rencontre les représentants de tous les pays où les arts cherchent à exprimer les formes nouvelles de la vie» écrivent Gustave FUSS-AMORE et Maurice des OMBIAUX dans Mercure de France. Par ailleurs, la Rotonde est non loin de la «Closerie des Lilas», 171 boulevard Montparnasse, un lieu investi par Paul FORT (18772-1960, poète et dramaturge), et bien fréquenté par des artistes. La «Closerie des Lilas» est donc un concurrent sérieux. Ainsi, Henri COMBES, patron de la Closerie des Lilas répandait de la calomnie au sujet de la Rotonde : «Chez ce Monsieur là-bas (Libion, Rotonde), on servait des plats réchauffés et de la piquette» dit-il. A la terrasse de la Rotonde, le vent agitait des ordures, jusqu’au jour où un scandale éclata à la Rotonde : un soir, au moment de la fermeture, on découvrit un client belge, se disant, mort à sa table. Après enquête, on découvrit qu’il avait ingurgité de l’acide chlorhydrique et quelques substances suspectes. Victor LIBION fut mis hors de cause, mais par précaution son café fut administrativement fermé pendant une semaine. Un beau jour, on découvrit également un cadavre à la Closerie des Lilas, Abraham SAFIN. Lors de l’autopsie, on décela de l’acide formique dans son ventre. En fait, ce vin frelaté provenait d’une cave de Mme MARION, à Tours. Victor LIBION, disculpé, jubila.

LIBION, un homme grassouillet, de petite taille et de peu d’éducation, était un patron avisé et cachait sous sa redingote un cœur excellent ; il a su faire de sa Rotonde, un pauvre café délabré, un lieu mythique de rendez-vous des artistes. En effet, bien avant Cazes du Lipp ou Boubal du café Flore, l’Auvergnat Victor LIBION, patron de la Rotonde est le premier prototype du patron qui rend populaire son bistro par son talent à sympathiser avec les artistes et à en faire un endroit recherché pour son ambiance. «Il est dépourvu de tout parti pris. Pour lui, tout nouvel habitué, d’où qu’il vint, quel qu’il fût, qu’il marquât bien ou mal, faisait partie de la maison, devenait en quelque sorte un des membres de la grande famille dont il se considérait comme le chef responsable» écrivent Gustave FUSS-AMORE et Maurice des OMBIAUX dans Mercure de France. En effet, LIBION est un manager de café qui ne fait pas que servir à boire et offrir une tournée de temps en temps, mais plutôt un savant dosage d’intelligence et de psychologie du contact, on se sent chez soi. LIBION avait l’art d’attirer les dames entretenues à son café, leur offrait des consommations, écoutait d’une oreille complaisante la confidence de leurs chagrins, leur rendaient de menus services. Reconnaissantes, ces dames revenaient avec leur riche protecteur. LIBION est un type sachant cadrer ses clients tout en leur donnant l’illusion de la liberté et de l’évasion. Les débuts furent modestes. Mais LIBION était cordial, généreux ; il se liait avec les clients, des artistes pour la plupart qui s’y sentaient en famille. «Libion ne vint point à Montparnasse pour y exploiter pratiquement les conquêtes spirituelles de Paul Fort (La Closerie des Lilas). (…) Arrivé en flâneur, il comprit vite. Comprendre, c’est aimer. (…) Les clients de Libion devinrent vite ses amis» écrit André SALMON. Il gouvernait ce petit monde avec bienveillance et autorité. Chez LIBION on n’admettait pas les femmes en cheveux ; il faisait la chasse aux ivrognes et aux drogués, mais sa générosité à l’égard des clients trop pauvres pour payer était bien connue. LIBION avait une tendresse particulière pour ses clients excentriques : «Ce sont des types qu’on remarque et qui finiront par rendre mon café célèbre» dit LIBION. A la Rotonde on pouvait y croiser Guillaume APOLLINAIRE dans les années entre deux guerres avec Blaise CENDRARS et Amedeo MODIGLIANI qui avait l’alcool mauvais et qui se faisait renvoyer de tous les bars. MODIGLIANI retrouva, dit-on, un comportement plus policé à La Rotonde où il rencontra sa future épouse, Jeanne HEBUTERNE. Une des figures marquantes de la Rotonde, est MODIGLIANI, un artiste agité, bruyant, irascible et batailleur. Quand MODIGLIANI avait bu un coup de trop, ce qui arrivait souvent, son lyrisme se fait amer et agressif : «Son autorité débonnaire s’exerçait sur les plus difficiles. Seul, Libion pouvait dire à Modigliani, sans porter à la folie furieuse le délire du grande Livournais, lequel, au contraire, en convenait et s’apaisait, pour un moment» note André SALMON. Cet auteur évoque aussi la dernière fois qu’il a vu MODIGLIANI avant de mourir à l’hôpital, après une atroce agonie : «Ce fut la dernière fois que je vus Modigliani enfoncé dans le suicide d’un matin, avec une vive tristesse dans les yeux».

La Rotonde a été un lieu de rendez-vous, sans doute pour préparer la révolution russe de 1917. Léon TROTSKY (1879-1940) fréquentait la Rotonde : «A la table où j’étais assis ce soir-là, j’avais eu pour voisin pendant quelques semaines un dîneur en pardessus qui réclamait toujours du bœuf gros sel et du bœuf gros poivre. On a su depuis que c’était Trotsky et personne dans l’établissement n’en conçut la moindre surprise car personne au café et de ce café seul, et peut-être le seul lieu au monde, ne désespère du voisin le plus malpropre, le plus pauvre, le plus grossier, au point de croire qu’il peut devenir un jour roi ou tyran» écrit dans son «Piéton de Paris», Léon-Paul FARGUE (1876-1947), poète et écrivain. En effet, parmi les mystérieux et pittoresques clients de la Rotonde, il y avait Wladimir Ilitsch et Léon-BRAUN-STEIN, car on ne les connaissait pas encore sous le nom de Lénine et de Trotsky. «Leurs compagnons se nommaient Lounatscharky, Kamenev, Zinoviev. Ils préparaient le grand soir et c’est ainsi que la Révolution bolchévique est née sur une table de l’ancienne Rotonde» écrit Henry COSSIRA. Lénine résidait à Montrouge, rue Marie-Rose, et se rendait souvent le soir, à bicyclette à la Rotonde. Mais un jour, son vélo fut volé devant la Rotonde et M. LIBION entra en grande colère. Léon TROTSKY, qui avait quitté Paris en 1908 pour Londres, est réapparu à Paris, de 1914 à 1916, à la Rotonde et s’occupait d’un journal révolutionnaire russe. Habitant à la rue Saint-André des Arts, il allait souvent le soir à la Rotonde. En dépit ce qu’il avait une carte de presse, le gouvernement a obtenu de la France son expulsion vers l’Espagne. «Depuis l’année de guerre 1915, où Trotsky confiait à Montparnasse des projets qui paraissaient n’être que des rêves désordonnés d’un Tartare en délire et qui se sont pourtant réalisés, la fortune de la Rotonde s’est accrue d’une manière presque aussi féérique que celle du grand chef rouge dont l’inflexible volonté rayonne depuis la ville sacrée des icônes jusqu’aux terres mornes et glacées de la Sibérie, narguant les puissances et défiant le vieux monde, fatigué et malade, dépourvu de foi et d’idéal» écrivent Gustave FUSS-AMORE et Maurice des OMBIAUX dans Mercure de France. LIBION ne s’inquiétait pas de la moralité de ses clients. En raison de cette négligence, il sera contraint, après la Première guerre mondiale d’abandonner la Rotonde.

Alors que les révolutionnaires quittaient les lieux, les Cubistes et les futuristes prirent d’assaut la Rotonde. En 1912, Marie Rosonovitch VOROBIEFF, dite Marevna, une aristocrate russe, rencontre à la Rotonde, les artistes de Montparnasse ; ils y discutent du Cubisme, un principe régulateur de l’espace qu’une vision de la réalité. Les Cubistes portaient généralement des bottines américaines et des casquettes à larges carreaux. KISLING, un impressionniste, venait à la Rotonde en salopette, mais des bracelets de fer ornaient ses poignets. Aucun autre lieu ne pouvait se targuer d’une telle concentration d’intellectuels, d’artistes, de marchants de tableaux et de muses. La Rotonde, au détriment de Montmartre, devient le café artistique des «Folles années» (Roaring Twenties). On voyait à la Rotonde, un certain Moïse KISLING (1891-1953) un artiste polonais ; ses tableaux de nus sont bien représentés à la Rotonde. Il fait le portrait de MODIGLIANI. Parmi les clients de la Rotonde il y avait la célèbre Kiki, « reine des Montparnos », dont son compagnon, Man RAY, un photographe, disait qu’elle était « irréprochable de la tête aux pieds ». « Le taxi s’arrêtera en face de la Rotonde. Quel que soit le café de Montparnasse où vous demandiez à un chauffeur de la rive droite de vous conduire, il vous conduira toujours à la Rotonde. Le soleil se lève aussi » écrit Ernest HEMINGWAY, un habitué de la Rotonde, pour qui «Paris est une fête» (voir mon post). Tsugouharu Léonard FOUJITA (1886-1968), dessinateur et graveur japonais, non encore célèbre, avec sa femme, sont des habitués des lieux. Autour de BOURDELLE, de POMPON, de DESPIAU, gravitaient les peintres comme André DERAIN et ses savantes conversations, Maurice de VLAMINCK, un verveux comme son art lyrique et spontané ; ce sont fêtards et habitués de la Rotonde. Il ne faudrait pas naturellement oublier Suzanne VALENDON et son fils Maurice UTRILLO et Man RAY. «Alors que le père Libion, obligeait ses clients en leur prenant par pitié des tableaux dont il ignorait totalement la valeur future, les garçons de café de la Rotonde avaient flairé l’avenir du mouvement qui venait de naître. (…) Vint un moment où ils furent récompensés de leur philanthropie, lorsqu’ils cédèrent aux marchands de tableaux, qui les chassaient, ces témoignages d’une époque héroïque» écrit Henry COSSIRA.

La Rotonde est, en effet, un repère d’artistes qui migrent de Montmartre vers la Rive Gauche. «Alpinisme pour alpinisme, c’est toujours la montagne, l’art sur les sommets. Les rapins ne sont plus à leur aise dans le Montmartre moderne, difficile à gravir, plein de faux artistes, d’industriels fantaisistes et de fumeurs d’opium à la flan. A Montparnasse, au contraire, on trouve maintenant les vrais artistes habillés à l’américaine. Quelques uns d’entre eux se piquent le nez à la coco. Mais, ça ne fait rien, les principes de la plus part sont opposés à l’indigestion des paradis artificiels, quels qu’ils soient» écrit Guillaume APOLLINAIRE (1880-1918). Entre 1912 et 1914, ces artistes, sans préjugés, avaient un modèle préféré, Aïcha, une négresse née à Batignolles, dans le 17ème arrondissement de Paris. Un des éminents habitués de la Rotonde est Pablo PICASSO (1881-1973), ami de Guillaume APOLINAIRE et d’André SALMON : «Petit de taille, un front volontairement barré d’une mèche noire, toujours entouré d’une cour de femmes, il apparaissait dans le cénacle, tel un jeune Bonaparte de la peinture, et chacun croyait lire sur son visage le latin, les signes de la grande prédestination à la gloire» écrivent Gustave FUSS-AMORE et Maurice des OMBIAUX dans Mercure de France. Le savant, Jacques MARITAIN (1882-1973), professeur à l’université catholique, ne daigne pas disserter, parfois, à la Rotonde, avec ses disciples les sujets les plus graves. «Les idées s’échangent, les connaissances se pénètrent, les préjugés s’abolissent ; Montparnasse n’a pas de préjugés ; on ne créé rien avec des préjugés» disent Gustave FUSS-AMORE et Maurice des OMBIAUX dans Mercure de France. Charlie CHAPLIN est venue à la Rotonde «Lorsque Charlie Chaplin, le fameux Charlot du cinéma, vint à Paris, une des premières curiosités dont il s’enquit fut le café de la Rotonde, dont il n’était que bruit dans tout Los Angelès. Et Charlie fut conduit à la Rotonde, où il fut acclamé» précisent Gustave FUSS-AMORE et Maurice des OMBIAUX dans Mercure de France. Les étrangers célèbres, s’ils sont de passage à Paris, se croient obligés de respirer, au moins une fois, l’atmosphère cosmopolite de la Rotonde.

Le 23 avril 2017, au soir du 1er tour des présidentielles de 2017, la Rotonde accueille Emmanuel MACRON, arrivé en tête, mais qui va affronter au 2ème tour Marine LE PEN du Front National, un parti d’extrême droite. La comparaison est vite faite avec le Fouquet’s du 6 mai 2007 de M. Nicolas SARKOZY. «Cette fête à la Rotonde est assez indigne dans une situation politique où l’extrême droite est qualifiée pour le second tour », a tweeté David CORMAN, secrétaire national d’Europe Ecologie-Les Verts. Il ne faudrait pas oublier que c’est à La Rotonde, en octobre 2011, que François HOLLANDE fêta sa victoire à la primaire socialiste aux côtés de sa compagne Valérie TRIERWEILER.

Bibliographie sélective

BAYARD (Jean Emile), «Montparnasse d’hier et d’aujourd’hui», LE RAPPEL, n°20705, du 30 juillet 1927, page 3 ;

COSSIRA (Henry), «Grandeur et décadence de Montparnasse : Feue la Rotonde», Le Monde illustré, n°4075 du 26 janvier 1936, pages 77-78 ;

CRESPELLE (Jean-Paul, Montparnasse vivant, Paris, Hachette, 1962, 332 pages ;

FARGUE (Paul-Léon), Le piéton de Paris, Gallimard, 1964 et 1993, 308 pages ;

FUSS-AMORE (Gustave), OMBIAUX des (Maurice) «Montparnasse», MERCURE de FRANCE, n°633, du 1er novembre 1924, 677-721 ;

JOFFROY (Alain), La vie réinventée : L’explosion des années 20 à Paris, Paris, Rocher, 2004, 472 pages ;

LEMAIRE (Gérard-Georges), Cafés d’autrefois, Paris, Plume, 2000, 176 pages ;

LETAILLEUR (Gérard), Histoire insolite des cafés parisiens, préface de Jean Piat, Paris, Perrin et ED18, 2011, 359 pages ;

SALMON (André), Montparnasse, Paris, André Bonne, 1950, 285 pages, spéc pages 130-136 ;

VERNE (Maurice), «Ici à Montrouge, Nadiejda Lénine vécut des jours et des nuits romanesques», Paris Soir, du 4 mars 1939, n°165, page 15.

Paris, le 25 décembre 2017, par M. Amadou Bal BA – http://baamadou.over-blog.fr/