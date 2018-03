Pardonnez nos formes généreuses, ne nous violez pas !

Le professeur Songué, dans l’émission Jakarlo du vendredi 09 Mars 2018 a dit exactement ceci : « Vous faites tout pour que nous vous violons, et quand nous vous violons, nous allons en prison. Vous qui avez tout fait pour qu’on vous viole, vous continuez à être libre ». Lui de poursuivre en cognant plus fort : « Même celle que l’on viole à la maison, c’est celle à qui le bon Dieu a donné des formes généreuses et ne fait pas attention à son habillement ». En entendant ces phrases, j’étais offusquée. J’ai eu mal de voir un intellectuel et éducateur de surcroît tenir de tels propos, justifiant ainsi le viol sur nous, pauvres femmes que nous sommes. Donc comme cela le viol se justifie par des tenues indécentes ou des formes généreuses. Quelle absurdité !

Professeur, je vous rappelle que RIEN ne justifie un viol. Une femme même nue ne doit être violée. Pensez-vous qu’une gamine de 6 ans puisse provoquer l’inceste ou qu’une femme aussi provocatrice que puisse être son habillement mérite le viol ? Et si vous reteniez vos yeux à la place ! Et si vous fermiez vos braguettes un peu.

Une femme ou fille violée vit avec ce mal-être toute sa vie durant. Elle se regardera dans la glace en se disant : « Je ne suis plus la même ». Elle perd toute confiance en soi et le gout à la vie. Même une fille ayant échappé à une tentative de viol n’en sort jamais indemne. Je parle bien en connaissance de cause. Et vous avez comme remué le couteau dans une plaie non encore cicatrisée. Vous avez blessé toutes les femmes, violées ou pas. Vous avez fauté professeur et êtes tombé très bas. Pour moi qui étais une de vos admiratrices pour votre pertinence dans moult sujets, je dirais même le modérateur de Jakarlo, je suis déçue de votre dernière sortie. Déçue par vous, par Khalifa avec ces phrases irrespectueuses tenues à l’encontre de la femme, bref déçue par tout le plateau avec leurs rires complices. La femme mérite respect et considération. Rapprochez-vous de Mohammed Moulessehoul plus connu sous le nom de Yasmina Khadra, homme comme vous, il vous dira ceci : «Certes, la femme n’est pas tout, mais tout repose sur elle… Regarde autour de toi, consulte l’Histoire, attarde-toi sur la terre entière et dis-moi ce que sont les hommes sans les femmes… Que l’on soit riche comme Crésus ou aussi pauvre que Job, opprimé ou tyran, aucun horizon ne suffirait à notre visibilité si la femme nous tournait le dos». Il vous rappellera sans doute que la femme c’est la vie, pas un objet sexuel !

Pour une fois j’applaudirais Bouba Ndour et Charles Madeira, eux seuls ont condamné vos paroles sur le plateau.

Professeur, avez-vous des sœurs ?

Professeur avez-vous des filles ?

Avez-vous des nièces ?

Qu’Allah les Epargne du viol, car au cas contraire, vous n’oserez pas tenir de tels propos ce jour et comprendrez la gravité de vos paroles quand le bourreau vous servira la réponse suivante : « Elle m’a provoqué ».

Ndèye Aminata DIOP