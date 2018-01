Par la voix de son ministre des Affaires islamiques et l’enseignement originel, le Président Mohamed Ould Abdel Aziz présente ses condoléances à Touba

Par la voix de son ministre des Affaires islamiques et l’enseignement originel,...

Ferloo.com – SEM. Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République Islamique de Mauritanie a dépêché une forte délégation au Sénégal, aux fins de présenter ses condoléances au Khalifat Général des Mourides, suite au rappel à Allah, mardi soir du Khalife Général Cheikh Sidel Mokhtar Mbacké. La délégation est arrivée le jeudi 11 janvier 2018 à Touba, et a été reçue par le nouveau Khalife Général, Serigne Mountakha Bachir Mbacké et le Porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. Après avoir présenté les condoléances, le Chef de délégation a remis au Khalife un soutien financier et quinze chameaux.

A son tour, le nouveau Khalife général a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l’endroit du Président de la République, tout en valorisant les relations exemplaires unissant les deux pays et les rapports particuliers existant entre les deux peuples frères.

La délégation dirigée par M. Ahmed Ould Ehel Daoud, ministre des Affaires islamiques et l’enseignement originel, se compose de :