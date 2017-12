Papiss Demba Cissé: « Je suis prêt en revenir en sélection si … »

Après Demba Bâ, c’est au tour de Papiss Demba Cissé d’afficher ses ambitions de revenir en équipe nationale. Papiss Demba Cissé s’est exprimé dans les colonnes de Stades. Le joueur indique n’avoir jamais annoncé sa retraite internationale. Donc, si un fax le convoque, il reviendra.

« Je n’ai pas écrit une lettre pour annoncer ma retraite internationale. Si un jour le fax tombe, je suis prêt à venir. C’est mon Sénégal et je suis footballeur. Mais pour que ce fax tombe, c’est à moi de faire tout mon possible en club. Si j’ai la chance d’être appelé, je vais revenir. Si je ne suis pas appelé, je vais continuer à travailler. Je ne vais pas me prendre la tête parce que je ne suis pas appelé », a dit Papiss Demba Cissé dans les colonnes de Stades.

