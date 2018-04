Pape Diouf attire l’attention du Président Sall : “Les prémisses ayant conduit à la chute de Wade sont en d’être réunies”

Ferloo.com – Le Mouvement pour la Démocratie et la République (MDR) attire l’attention du Président Macky Sall sur les dangers qui guettent le Sénégal, si rien n’est fait. En effet, pour Pape Diouf, “il est urgent d’apaiser le climat politique qui prévaut au Sénégal, si le régime ne veut pas connaître le même sort que son prédécesseur, car les prémisses à la chute de Wade sont en train d’être réunies.

“On ne peut pas travailler dans un pays avec un climat aussi délétère que celui qui prévaut actuellement au Sénégal”. C’est la conviction de Pape Diouf qui attire l’attention du Président Macky Sall sur la nécessité de pacifier l’environnement politique.

«On ne peut pas travailler, on ne peut pas développer un pays dans cette cacophonie, dans cette situation où on arrête, on emprisonne, on fait la grève…ça ne peut pas continuer», a-t-il déclaré.

Selon le président du Mdr, les prémisses qui ont conduit à la chute du président Wade sont actuellement réunies. « En son temps, j’avais prévenu le président Abdoulaye Wade mais tout le monde a vu ce qui est advenu”, a-t-il rappelé.

A propos de son compagnonnage avec la coalition présidentielle, Benno Bokk yakaar, l’ancien ministre affirme qu’il est temps de faire une évaluation comme le lui on suggérer ses partisans de la commune de Bambey : «Ils demandent à ce que le bilan soit fait de mon compagnonnage dans Benno Bokk yakaar. Nous avons fait 6 ans de compagnonnage, beaucoup d’échéances sont passées, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, je pense qu’il est maintenant temps, avant d’arriver aux échéances pour la Présidentielle et autres, que l’on fasse le bilan».