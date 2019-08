Pape Diop tacle sévèrement le président Sall

Le séjour du chef de l’Etat, Macky Sall, dans la ville de Biarritz, au Sud de la France, dans le cadre des vacances gouvernementales, continue de susciter polémique et indignation.

Le président Pape Diop a procédé hier, jeudi 22 août, à l’installation du nouveau Secrétariat exécutif national de sa formation politique, la Convergence démocratique Bokk gis gis. S’exprimant en marge de cette cérémonie, l’ancien président du Sénat a fustigé le choix du chef de l’Etat de passer ses vacances dans le Sud de la France.

Le séjour du chef de l’Etat, Macky Sall, dans la ville de Biarritz, au Sud de la France, dans le cadre des vacances gouvernementales, continue de susciter polémique et indignation. Hier, jeudi 22 août, c’est l’ancien président du Sénat et président du parti Convergence démocratique Bokk gis gis, Pape Diop, qui est monté au créneau pour tacler sévèrement, le président Sall et son gouvernement.

S’exprimant en marge de la cérémonie d’installation du nouveau Secrétariat exécutif national de sa formation politique, Pape Diop, qui fut également ancien président de l’Assemblée nationale, a fustigé la décision du chef de l’Etat de passer ses vacances dans le Sud de la France. Soulignant que ce voyage du couple présidentiel est un véritable coup à la promotion du secteur du tourisme national, Pape Diop, précisant avoir toujours passé ses vacances à visiter ses amis à l’intérieur du pays, a ainsi sévèrement mis en garde le chef de l’Etat ainsi que tous les responsables politiques qui ont tendance à choisir d’autres cieux pour leurs vacances. «Si nous avons choisi ce jour pour rendre public le nouveau Secrétariat exécutif national, c’est pour montrer que nous sommes avec les populations qui rencontrent beaucoup de difficultés actuellement.

Et, pendant ce temps, ceux-là qui sont sensés être là pour les aider à sortir de ces difficultés, ont préféré quitter notre pas pays pour aller passer leurs vacances ailleurs. Moi, j’ai toujours passé mes vacances ici au Sénégal. Et le plus souvent, je passe mon temps à aller à la rencontre des mes amis à l’intérieur du pays, seul dans ma voiture. Cette année encore, je suis là et pendant ce temps, vous avez tous remarqué qu’il y a d’autres responsables qui ont préféré partir à l’extérieur. Je trouve cela anormal, surtout de la part d’une haute autorité, car c’est porter atteinte au développement du tourisme locale», a-t-il déploré.

Avant de renchérir: «je crois que notre pays regorge beaucoup de sites où le président pourrait passer ses vacances. En plus, le moment choisi pour les vacances gouvernementales est très mal placé. Car, on ne peut aller en vacances au moment où la population est confrontée à mille difficultés», a martelé le président de Bokk gis gis.

Par ailleurs, revenant auparavant sur le nouveau Secrétariat exécutif national de sa formation politique, Pape Diop a déclaré que sa décision est fondée sur un souci d’associer plus de ses camarades dans la gestion de leur formation politique.

Ainsi, forte d’un effectif d’environ 22 membres dont les 5 députés de Bokk gis gis, la tâche de cette nouvelle équipe sera, selon lui, de favoriser une gestion rapprochée du parti avec l’ensemble des militants à travers la tenue régulière des réunions toutes les semaines ou quinze jours. (Sud quotidien)