Pape Diop : “Macky Sall n’a pas tiré des leçons sur les débauchages”

Ferloo.com- Le leader de la Convergence Bokk Gis-Gis, Pape Diop crache sur le système de débauchage de Macky Sall. En tournée politique à Bambey, il a condamné la répression policière sur des manifestants de l’opposition, vendredi dernier.

Selon le chef de fil de la Convergence Bokk-Gis-Gis, le chef de l’Etat Macky Sall n’a pas encore tiré des leçons de la récente histoire politique du Sénégal. “Macky Sall n’a pas tiré des leçons. Les réunions nocturnes au palais présidentiel pour débaucher des militants de Bokk Gis Gis, du Pds, et d’autres partis de l’opposition ne font pas gagner une élection. Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont la même pratique mais elle n’a pas empêché leur défaite en 2000 et en 2012”, a-t-il averti.

Et Pape Diop d’ajouter : “Macky Sall est élu pour satisfaire les besoins de la population et non de mener des campagnes de débauchage à la longueur de la nuit et à longueur de la journée”.

Après avoir dénoncé la répression policière des manifestations de l’opposition vendredi dernier, Pape Diop se dit convaincu que “le président Macky Sall n’est pas à l’aise de ce qui vient de se passer puisque lui-même dénonçait alors opposant, les mêmes procédés”.