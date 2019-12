Pape Abdoulaye Touré libre : SNP continue à s’opposer radicalement et farouchement contre la hausse illégale et sans fondement du prix de l’électricité

L’organisation citoyenne dénommée Sénégal Notre Priorité (SNP), membre du collectif ÑOO LANK ne se lâche pas, ne fléchit pas même après la libération de son coordonnateur national de SNP, Pape Abdoulaye TOURÉ, Étudiant en Droit à l’UCAD, arrêté le Vendredi 29 Novembre à 16H32 devant les grilles du palais de la République pour contester la hausse du prix de l’électricité. Dans un communiqué rendu public, Abdoulaye Touré et ses camarades promettent de poursuivre le combat contre la hausse des tarifs de l’électricité.

Pape Abdoulaye Touré coordonnateur de Sénégal Notre Priorité (SNP), a bénéficié d’une mise en Liberté Provisoire (LP) le Vendredi 20 Décembre vers 18H ainsi que le Dr Babacar DIOP, Mamadou Diao DIALLO, Malick BYAYE et Souleymane DIOCKOU. De ce fait, ce mouvement membre du Collectif Noo Lank promet de continuer « à s’opposer radicalement et farouchement contre la hausse illégale et sans fondement du prix de l’électricité. Car les sénégalais ne sont pas là pour payer les erreurs d’un gouvernement incapable de régler les problèmes des sénégalais depuis plus de huit bonnes années à cause d’une mal gouvernance avec des détournements scandaleux de deniers publics et d’une politique mal saine ».

Après avoir exigé, également, la libération sans condition de nos autres camarades à l’image de GUY MARIUS SAGNA, FALLOU GALASS. SECK (LEUZ) et OUSMANE SARR toujours séquestrés et pris en otage par le Dictateur de la République, Pape Abdoulaye Touré et ses camarades tiennent à déclarer, également qu’ils vont jamais abandonner la patrie et nous continuons à nous battre jusqu’à notre dernier souffle contre « les démons de la République mais aussi contre l’injustice sociale » pour un Sénégal Nouveau et meilleur mais aussi pour un Sénégal pour Tous.

Dans ce sillage, ils demandent ainsi aux citoyens sénégalais conscients et responsables de continuer à se mobiliser en masse pour faire face à «cette forfaiture » du régime de Macky SALL, avant de donner rendez-vous au peuple sénégalais dans les plus brefs délais pour d’autres séances de lutte « plus intense et plus radicale. Le combat continue dans la dignité et dans la loyauté envers la patrie. »