Pandémie du Covid19 et coopération : Quand l’Union européenne joue sa partition !

La pandémie du Covid-19 est là, implacable. Tous les continents sont touchés. Démarrée en Chine au mois de décembre 2019, elle frappe durement l’Europe qui enregistre l’un des quatre foyers de propagation les plus virulents et massifs. L’Afrique n’échappe à cette pandémie. A quelques exceptions près, tous les pays africains comptent aujourd’hui des cas de Covid 19. L’Algérie, l’Egypte, l’Afrique du Sud et le Maroc sont les plus touchés.

En Europe, l’Italie qui compte aujourd’hui plus de dix-sept-mile (17.000) décès de contaminés et la France qui en est à près de onze mille (11.000) décès et plus de soixante-cinq-mille testés positifs sont les premiers pays touchés. L’Espagne dépasse la France en termes de personnes testées positives au Covid 19 et de nombre de décès qui avoisine les quinze mille (15.000).

L’Europe c’est également une vieille terre d’asile pour de millions d’Africains. En France, le nombre d’Africains installés sur son sol varie entre cinq (05) et six (06) millions de personnes. Une forte diaspora qui contribue fortement aux économies des pays africains. Parmi cette diaspora, des artistes et des sportifs de grande renommée. Les disparus comme la légende de la musique soul, Manu Dibango et Pape Diouf, ex-Président de l’Olympique de Marseille. Nous avons les footballeurs Sadio Mané et l’Algérien Mahrez, le banquier Tidiane Thiam, l’artiste Omar SY très aimé par les Français, entre autres.

L’Europe et l’Afrique sont aujourd’hui des continents victimes d’une pandémie qui trouve son foyer de départ la ville chinoise de Wuhan. Contrairement en Chine où tous les étrangers sont stigmatisés et mis en quarantaine dès qu’ils foulent le sol chinois, en revanche en Europe, les Africains ne vivent pas cet ostracisme. Ils sont traités avec respect et dignité. La Chine qui se vante être l’ami de l’Afrique connaît un taux de racisme élevé avec l’avènement du Covid 19 qui a pourtant pris naissance à Wuhan. Et pourtant des pays européens ont fortement soutenu la Chine quand elle a été confrontée à l’explosion de la maladie.

L’Europe est actuellement le continent qui soutient le plus l’Afrique dans la lutte contre la propagation du Covid 19. La France a annoncé ce 08 avril 2020 par la voix de son ministre des Affaires Etrangères, Jean Yves Le Drian une aide de 1,2 milliards d’euros à l’Afrique pour lutter la propagation du Covid 19. Paris a décidé de réorienter une partie de son aide au développement sur les enjeux de santé et les besoins alimentaires. C’est ainsi que l’Initiative intitulée COVID 19 – Santé en Commun a été validée au début du mois d’avril 2020 par le Conseil d’administration de l’Agence Française de Développement (AFD). Il y aura 150 millions d’euros sous forme de dons et un milliards (1.000.000.000) d’euros sous forme de prêts.

Par ailleurs, l’ONG Alima au Sénégal, en Guinée Conakry, au Burkina Faso, et en République Centrafricaine sera soutenue par la France ainsi que par Médecins du Monde de l’hôpital de Kinshasa.

La France va renforcer les capacités des laboratoires de l’Institut Pasteur au Cameroun, en République Centrafricaine, en Guinée Conakry et au Sénégal.

Paris a plaidé pour un « moratoire » sur le paiement des taux d’intérêt voire des « annulations ou restructurations » des dettes pour les pays les plus touchés par la pandémie.

L’Union européenne de son côté a garanti l’octroi de vingt milliards d’euros aux pays les plus vulnérables en Afrique et dans le reste du monde pour lutter contre la propagation du Covid 19. C’est ainsi que 3,25 milliards d’euros seront destinés à l’Afrique et 1,4 milliard d’euros sous forme de prêts.

L’Union européenne a déjà dégagé 115 millions d’euros pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dont une partie est destinée à l’Afrique.

L’Institut Pasteur de Dakar a été désigné pour recevoir une aide de 05 millions d’euros pour financer notamment la surveillance épidémiologique. D’autres fonds ont été versés au Maroc (150 millions), la Tunisie (250 millions d’euros).

L’Europe reste donc le principal bailleur et le principal partenaire de l’Afrique, loin devant la Chine.

C’est pourquoi l’Afrique doit rester solidaire avec l’Europe car les destins des deux continents sont liés. Personne ne doit accuser l’Europe d’avoir transmis le virus à l’Afrique et de chercher à déstabiliser l’Afrique. La pandémie du Covid 19 est mondiale. Elle n’épargne aucun continent. C’est donc le moment de resserrer les liens entre Africains et Européens.

L’Europe n’abandonnera jamais l’Afrique. Les initiatives prises par la France et l’Union européenne ces derniers sont la preuve que l’Europe est et sera toujours au côté de l’Afrique.

Par Soukeyna NDIAYE, Dakar