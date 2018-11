Palais Ahmadyana : Ousmane Sonko risque l’arrestation au Canada (Communiqué)

Après qu’il a commandité une vidéo d’insultes à l’encontre du Docteur Ahmed Khalifa Niasse à son complice Ousmane Ba une plainte vient d’être déposée auprès du Procureur de Montréal. Car, en réalité les propos qu’il a fait tenir à Ousmane Sonko relèvent, à la fois, de la diffamation et de l’apologie du terrorisme Daeshien.

L’avocat du Docteur Niasse au Canada, Me Zvulony( du Cabinet Zvulony and Co) a demandé à la police des frontières du Canada de l’arrêter dés son entrée dans ce pays. Pour que lui et son complice d’insulteur soient jugés par le Tribunal de Montréal.

Par ailleurs aux USA les choses sont en train de bouger aussi.

Moustapha Niasse, fils du Docteur Niasse, de nationalité américaine habitant Cincinnati, et Ousmane Niasse, grand footballeur Américain et fils de l’ainé du Docteur Niasse sont en train de se concerter avec les membres américains de la famille. Pour porter plainte contre Ousmane Sonko qui pourra être arrêté dans ce pays où il est attendu.

En effet, le délit n’a plus de frontières. Partout où il aura été commis on aura à répondre des faits et gestes à l’encontre des tiers.