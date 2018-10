Pain de singe, classé super aliment

Le fruit du baobab africain (Adansonia digitata) se présente comme une coque oblongue, garnie d’une pulpe farineuse et d’une centaine de graines. Cette garniture, c’est le pain de singe.

Histoire du pain de singe

Le baobab, arbre au tronc ventru et au feuillage rare, typique de l’Afrique tropicale, est l’emblème de la Guinée. Il possède une très forte importance sociale : c’est en général sous un baobab que les membres des villages se réunissent pour s’exprimer.

Traditionnellement, la pulpe est utilisée pour nettoyer les plaies et, du fait de sa richesse en pectines, elle sert aussi à lutter contre la dysenterie. En France, on vend la pulpe réduite en poudre ou mélangée à de l’eau.

Propriétés et bienfaits du pain de singe

Propriétés antioxydantes : la pulpe de baobab montre une activité antioxydante 40 % plus élevée que celle de la baie d’açaï. Elle est donc très efficace contre les radicaux libres et prévient ainsi l’apparition de maladies cardiovasculaires en réduisant l’oxydation (et donc le dépôt) des lipides sanguins.

Richesse en vitamine C : la pulpe de baobab est une formidable source de vitamine C. Une portion de 100 g comble 350 % des besoins journaliers ! En plus de ses propriétés antioxydantes, la vitamine C contribue aussi à la santé des os, des cartilages et accélère la cicatrisation.

Richesses en potassium : la pulpe de baobab est une excellente source de potassium. Une portion de 100 g comble 120 % des besoins journaliers ! Le potassium est un minéral indispensable pour le tonus musculaire.

Richesse en calcium : la pulpe de baobab est une excellente source de calcium. Une portion de 100 g comble 35 % des besoins journaliers, soit deux fois plus que le lait ! Le calcium est un minéral indispensable pour la construction osseuse. (futura-sciences)