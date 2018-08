Ousmane Tanor Dieng : “Ma succession à la tête du Ps n’est pas à l’ordre du jour”

Ferloo.com- Le Secrétaire général du Parti socialiste (Ps) et président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) Ousmane Tanor Dieng s’est prononcé sur divers sujets. Entre autres questions abordées : la succession à la tête du Ps, le cas de Khalifa Sall, la candidature de Bennoo Bokk Yaakaar à la présidentielle de 2019.

La succession à la tête du Ps n’est pas à l’ordre du jour. C’est le Secrétaire général dudit parti, Ousmane Tanor Dieng qui fait la précision, d’emblée, sur les antennes de la RFM. “Ma succession à la tête du Ps n’est pas à l’ordre du jour. On est en train de vendre les cartes et, après on passera au renouvellement des instances. Je vais continuer à diriger le parti pendant quelques années encore avant de passer le témoin”, a-t-il précisé.

Toutefois, après dit renoncer à son ambition présidentielle, Ousmane Tanor Dieng révèle dans la foulée qu’il est en train de réfléchir sur sa succession à la tête du Ps car, explique-t-il, “je ne veux pas que le parti soit entre les mains inexpertes…”

Se prononçant sur le cas Khalifa Sall, Ousmane Tanor Dieng dit n’être mêlé en rien dans le procès de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. “Je m’inscrit en faux contre cette allégation. L’arrestation de Khalifa Sall est liée à une affaire de gestion d’une mairie”.

Evoquant la présidentielle de 2019, il a fait savoir que son combat est la réélection de Macky Sall, candidat de Bennoo Bokk Yaakaar. “Mon candidat va passer au premier tour. C’est que je souhaite. Et je me bats et m’engage pour cet objectif. Pour ce faire nous allons nous organiser afin que le deuxième tour d 2012 soit le premier tour de 2019”, a-t-il promis