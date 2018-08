Ousmane Tanor Dieng donne tout à Macky : « Je souhaite…que Bby aille au-delà …de 2024 »

Khalifa Sall et Cie ne seront pas heureux de lire ces mots. « Aujourd’hui, discuter des élections locales, parler de communes ou de mairies, ce n’est pas actuel et c’est inutile et c’est dangereux…Je souhaite même que Bby aille au-delà de 2019, voire de 2024.

Et que ce soit un Bby qui va aspirer à diriger le pays », tels sont les propos prononcés par Ousmane Tanor Dieng, ce dimanche à Mbour, à l’occasion de la réunion élargie de leur mouvance qu’il a coprésidée avec Me Omar Youm, leader local de l’Apr et directeur de cabinet du président de la République.

« Nous savons ce que nous voulons. Nous savons où nous allons et Inch’Allah nous y arriverons avec le Parti socialiste », se laisse convaincre le patron des Verts de Colobane.

Il était question de peaufiner des stratégies d’animation politique et de veiller à l’unité entre les différents responsables « pour la réélection du président Macky Sall au premier tour avec un taux qui permettra au département de Mbour d’être à la tête du peloton ».

Ils se sont basés sur le taux de participation de 54 % enregistré aux dernières élections pour en conclure que Benno est sociologiquement majoritaire au Sénégal.

« Nous avons le meilleur candidat du point de vue de son profil, de son cursus et en plus, il a un bilan. Lui, on sait ce qu’il peut faire. Est -ce sachant lui ce qu’il peut faire on va laisser le pays entre des mains des gens qui ne savent pas ce qu’ils veulent faire », se sont-ils demandés, comme un seul homme.

Source:dakarmatin