Ousmane Sonko : «Ce que je retiens des six ans de Macky Sall : la déception et la trahison”

Ousmane Sonko : «Ce que je retiens des six ans de Macky Sall :...

Ferloo.com- “A titre personnel, je ne retiens des six ans de Macky Sall à la magistrature suprême que de la déception et de la trahison, cela au regard des engagements auxquels il a été élu”, c’est Ousmane Sonko président des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef-Les Patriotes) qui résume ainsi le bilan du président Macky Sall sur les antennes de Sud FM.

D’emblée, le leader de Pastef ne semble pas être convaincu du programme de développement que Macky Sall a mis en place à travers le Plan Sénégal émergent (PSE). “Ce programme est tout sauf pousser le Sénégal vers l’émergence”, a-t-il soutenu avant d’expliquer que “nous avons une stratégie de lutte contre la pauvreté et non une stratégie de développement”.

D’après Ousmane Sonko, le Sénégal a une économie extravertie et aussi, renchérit-il, “un pays ne peut pas émerger quand on a plus de 90% de son économie entre les mains des étrangers”. Mieux, s’empresse-t-il d’ajouter : “vous ne verrez jamais un pays émerger avec des importations”.

Pour autant Ousmane Sonko ne jubile pas avec le nouveau taux de croissance de 7,2 % annoncé récemment par les services du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. “Le taux de croissance est un simple indicateur. Depuis plusieurs décennies le monde est dans la dynamique de croissance, tout comme l’Uemoa, la Guinée Bissau…”, fait-il remarquer. D’ailleurs, il qualifie cette croissance de 7,2 % de virtuelle. “Allez voir un paysan de Mbala Kadior pour s’en rendre compte du niveau de la pauvreté au Sénégal (76,7%). Donc parler de croissance à ces paysans pose vraiment problème”, fulmine-t-il.

Dans le même registre, Ousmane Sonko estime que le Sénégal ne gagne pas grand-chose avec ses ressources naturelles à cause des actes de la “mal gouvernance”.