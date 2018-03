Ousmane  Sonko au Chef de l’Etat : “M. le président, les priorités sont ailleurs …”

Ferloo.com- Dans un texte intitulé : “Le Lion passe du sommeil au coma”, l’honorable député Ousmane Sonko a pris comme prétexte de l’annonce de la construction d’un palais secondaire à Daimniadio, pour lister au chef de l’Etat les urgences.

« L’enseignement public est aujourd’hui par terre du fait de l’incapacité du chef de l’Etat à respecter les accords réalisables. L’université est en grève et que l’Etat doit 16 milliards aux Instituts privés, pendant que la santé publique agonise et que nos hôpitaux sont des mouroirs avec un plateau médical inexistant”, liste d’emblée le leader de PASTEF

Et le député de poursuivre : « 16% des populations rurales sont la zone d’insécurité alimentaire, à cause du flop dans la commercialisation de leur dur labeur et de son échec dans son objectif d’autosuffisance en riz annoncée en 2017, la pauvreté est chronique, culminant au taux de 77,5% dans des régions périphériques comme Kolda, l’absence de politique d’emploi pour les jeunes qui meurent dans le désert ou sont emprisonnés et vendus en Libye”

Dans son diagnostic de la situation sociale du pays, le député Ousmane Sonko adresse un message au chef d l’Etat : « M. le président nous ne nous désespérions pas que vous vous réveilliez de votre profond sommeil, mais nous sommes au regret de constater que vous avez sombré dans un coma profond, dont les rares réminiscences narcissiques coûtent, hélas, trop au pauvre peuple Sénégalais.

Ousmane Sonko qualifie d’ailleurs, cette annexe de palais à Diamniadio comme “royal”. D’après le leader de PASTEF “au-delà du fait que qu’un tel projet ne soit pas une priorité l’Etat du Sénégal, Macky Sall veut un confort personnel, si l’on sait que le seul Centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio a coûté 57 milliards, il faut compter encore des dizaines de milliards à débourser pour ce caprice personnel du Roi-lion…”